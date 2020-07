La otra agenda: gobernadores agitan reformas con vetos a reelección y poda al gasto político

En el otro extremo del arco de opciones, Mendoza integra el dúo de provincias –la otra es Santa Fe- donde los mandatarios no tienen la posibilidad de reelegir ni siquiera una vez. Allí el radical Rodolfo Suarez pule la letra chica de una reforma de la Carta Magna y enviará en los próximos días al Parlamento un proyecto que declara la necesidad de avanzar en ese sentido. Y si bien aún no fueron difundidos sus detalles finos -más allá de que habrá tijeretazos al gasto político, con el salto a la unicameralidad legislativa y la eliminación de comicios intermedios-, desde despachos locales ya avisaron que no impulsarán una figura que lo habilite a pelear otro mandato en 2023. Es en línea con lo que sostuvo el propio Suarez al asumir en 2019, y en pos de ahuyentar escollos con la oposición que traben el paquete reformista.

Un guiño político similar brotó también desde Chaco. A fin de junio el peronista Jorge Capitanich lanzó una carta abierta en la cual, entre otros puntos, instó a la oposición -anclada en Juntos por el Cambio- a dar el diálogo en torno a su propuesta de reforma constitucional, que incluye el fin de la reelección indefinida de intendentes y legisladores (para gobernador se permite sólo una consecutiva) y la limitación del mandato de jueces, entre otros ejes. “Estoy dispuesto a mover la primera ficha: no reelección”, concedió, dando un paso al costado en la pulseada 2023 en pos de intentar destrabar la discusión.

Más tempranamente, en abril, había avanzado el salteño Gustavo Sáenz al enviar a la Legislatura un proyecto de reforma constitucional que promueve que haya sólo una posibilidad de reelección para el gobernador (hoy están permitidas hasta dos reelecciones consecutivas), intendentes (hoy es indefinida) y legisladores. La otra provincia que hoy habilita dos reelecciones a gobernador consecutivas es San Juan (tras una enmienda en 2011 que le permitió al peronista José Luis Gioja cosechar su tercer mandato).

En el caso catamarqueño, el proyecto de reforma ya tiene estado parlamentario, tras la polémica sanción de una ley, a instancias del oficialismo, que eliminó el Consejo de la Magistratura y elevó de 5 a 7 los miembros de la Corte.

La iniciativa incluye el fin de las reelecciones indefinidas de gobernador para habilitar sólo dos mandatos consecutivos (Jalil podría presentarse en 2023), de legisladores provinciales e intendentes; la renovación de la Legislatura cada 4 años, la simultaneidad de elecciones provinciales con las nacionales, la periodicidad de los mandatos en los tres poderes (incluído el judicial) y la separación del Estado de la Iglesia Católica y la supresión del sostenimiento estatal al culto, entre otros ejes.