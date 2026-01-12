Boleta Única, fin de las PASO y límites a la reelección: de qué se trata la reforma política que impulsa La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Con la Boleta Única de Papel como eje, La Libertad Avanza busca aprovechar 2026 -un año sin elecciones- para discutir cambios estructurales en las reglas electorales de la provincia. El proyecto choca con las mayorías del peronismo y exige acuerdos amplios en ambas cámaras.

La discusión por las reglas del sistema electoral en la provincia de Buenos Aires volvió al centro de la escena política. Aunque 2026 no será un año de elecciones, la Legislatura bonaerense aparece como el escenario elegido por La Libertad Avanza (LLA) para impulsar una reforma política integral , con tres ejes definidos: Boleta Única de Papel (BUP) , eliminación de las PASO y rechazo a las reelecciones indefinidas .

El puntapié inicial lo dio el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación , Martín Menem , cuando el pasado 4 de enero reclamó avanzar con la Boleta Única de Papel en todas las provincias , con el argumento de “terminar con la trampa de las colectoras”, ordenar la oferta electoral y evitar mecanismos que “distorsionan la verdadera voluntad del electorado”.

El mensaje fue rápidamente replicado por el titular de LLA bonaerense , Sebastián Pareja , quien adelantó que los bloques legislativos de ese territorio “van a trabajar sin pausa hasta que la Boleta Única de Papel sea una realidad en la Provincia” .

El diputado nacional precisó que la BUP “es un éxito político y de implementación del gobierno de Milei” y criticó al gobernador Axel Kicillof porque “no le interesa que los bonaerenses puedan votar con un sistema ágil y transparente”.

Desde entonces, el espacio libertario dejó en claro que buscará instalar el debate en Buenos Aires bajo una premisa estratégica: los años no electorales son el momento adecuado para discutir reformas de fondo , sin la presión de un calendario de comicios.

La Boleta Única, el corazón de la propuesta

Para La Libertad Avanza, la implementación de la Boleta Única de Papel es el eje central de la reforma. El presidente del bloque libertario en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, sostuvo ante Ámbito que la provincia “debe animarse a discutir reglas que durante décadas fueron intocables”, con el objetivo de devolverle poder al ciudadano, cuidar los recursos públicos y fortalecer la confianza en el voto.

En la mirada libertaria, el sistema actual de boletas partidarias genera asimetrías entre fuerzas políticas, facilita prácticas como el robo o la reposición selectiva de boletas y transforma al cuarto oscuro en una disputa logística. La BUP, en cambio, es presentada como una herramienta que iguala la competencia, simplifica el escrutinio, reduce litigios electorales y permite un ahorro significativo en costos de impresión.

En la misma línea, el diputado nacional y vicepresidente de LLA bonaerense, Alejandro Carrancio, remarcó ante este medio que la experiencia de las elecciones nacionales de 2025 dejó un antecedente concreto: un sistema “más ágil, transparente y eficiente”, que reduce prácticas distorsivas y garantiza que la voluntad del elector sea la que efectivamente se exprese.

Desde el espacio subrayan que la discusión no es ideológica, sino institucional. “No puede ser que la integridad del voto dependa de cuántos camiones de boletas tiene cada partido”, repiten en el bloque libertario, donde insisten en que el Estado debe garantizar una única boleta, clara y auditable.

El rechazo del Ejecutivo bonaerense

Desde el gobierno de Kicillof salieron rápidamente a marcar distancia con la iniciativa libertaria. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, rechazó avanzar por el momento en una reforma para implementar la Boleta Única de Papel en la provincia y sostuvo que no existen razones para unificar el sistema de votación de cargos nacionales y provinciales.

“Hace cinco meses quedó demostrado que el sistema vigente en la provincia de Buenos Aires es efectivo, económico y transparente”, afirmó el funcionario, al tiempo que consideró “prematuro” abrir el debate sobre una modificación del esquema electoral bonaerense. En ese sentido, remarcó que cualquier cambio requeriría una discusión legislativa, aunque subrayó que desde el Ejecutivo “no vemos ninguna razón por la que haya que modificar el sistema de votación”.

El fin de las PASO y el debate por los costos

El segundo punto de la agenda libertaria es la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para LLA, el sistema perdió su sentido original y terminó convirtiéndose en dos elecciones obligatorias para toda la sociedad, con un alto costo fiscal y escasa incidencia real en la definición de candidaturas.

Curestis fue tajante al respecto: dijo a Ámbito que las internas partidarias, sostienen, deben ser financiadas por los propios partidos y no por el contribuyente. Desde el espacio argumentan que eliminar las PASO permitiría descomprimir el calendario electoral, reducir el gasto público y devolverles a los partidos la responsabilidad sobre su vida interna.

Carrancio reforzó esa idea al señalar que el esquema actual resulta oneroso e innecesario, y que suprimirlo sería una forma de simplificar el sistema político y evitar que el Estado financie procesos que muchas veces funcionan como una “encuesta legalizada”.

Reelecciones indefinidas: una línea roja para LLA

El tercer eje de la reforma aparece como el más sensible en términos políticos: el rechazo a las reelecciones indefinidas, una discusión que el gobierno de Kicillof y buena parte del peronismo buscan reabrir en la provincia.

Desde La Libertad Avanza la postura es de rechazo total. El bloque libertario se mostró en contra de cualquier intento de reinstalar la reelección indefinida y sostiene que la alternancia en el poder es un principio central para evitar la concentración de recursos, el uso desigual del aparato estatal y el cierre del sistema político sobre sí mismo.

“Que decida el elector suena bien, pero sin igualdad de condiciones es una ventaja para el que gobierna”, explican en el espacio. Para los libertarios, reinstalar la reelección indefinida en Buenos Aires sería un retroceso institucional, especialmente en una provincia con fragilidades estructurales en su sistema político.

Los números en la Legislatura: el principal obstáculo

Más allá del discurso, el desafío central de LLA es aritmético. El espacio no cuenta con los votos propios para impulsar una reforma de este alcance y necesita construir acuerdos amplios con otros bloques.

En el Senado bonaerense, La Libertad Avanza tiene 10 bancas. Para llevar un proyecto como la Boleta Única de Papel al recinto y aprobarlo, necesita sumar al menos 14 senadores más. Allí aparecen como aliados potenciales el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales, aunque el peronismo, que reúne 24 bancas, conserva el control del cuerpo.

En la Cámara de Diputados, el panorama es aún más complejo. El bloque libertario, que preside Agustín Romo, cuenta con 19 legisladores y requiere 28 voluntades adicionales para alcanzar el quórum. Aun sumando al PRO (11), a los distintos sectores de la UCR (6), a la Coalición Cívica (3) y a monobloques afines, LLA sigue necesitando votos que hoy están en el peronismo.

Ese escenario explica por qué, puertas adentro, algunos libertarios no descartan una reforma política “macro”, que incluya distintos puntos de interés para varios espacios y habilite una negociación más amplia. En ese marco, en la Legislatura circula la lectura de que el debate por la Boleta Única podría quedar atado a otras discusiones sensibles del sistema político bonaerense -especialmente aquellas vinculadas a la continuidad de los cargos ejecutivos locales- en una dinámica de concesiones cruzadas que ningún sector reconoce públicamente, pero que atraviesa todas las conversaciones.

Un salto organizativo con horizonte 2027

En La Libertad Avanza reconocen que la ofensiva por la reforma político-electoral no es solo un debate técnico, sino parte de una estrategia de consolidación del espacio en la provincia de Buenos Aires. Según armadores del partido, “LLA dejó de ser una fuerza emergente y pasó a ocupar un rol con responsabilidades institucionales y proyección de poder”.

En esa hoja de ruta, 2026 aparece como un año clave para fortalecer la estructura partidaria, profundizar la formación política y avanzar en una construcción programática más sólida. El espacio prevé intensificar los encuentros de capacitación, mejorar los mecanismos internos de decisión y realizar durante el primer semestre un congreso partidario orientado a debatir políticas públicas para la Provincia.

karina milei, javier milei, sebastián pareja y patricia bullrich.png Karina Milei, Javier Milei, Sebastián Pareja y Patricia Bullrich durante el Congreso de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires.

El objetivo es doble: robustecer el trabajo territorial y legislativo en los municipios y preparar a los cuadros del partido para una etapa más exigente, con La Libertad Avanza como actor central del escenario bonaerense. La reforma electoral, sostienen, se inscribe en ese proceso de institucionalización, con la mira puesta en disputar el gobierno provincial y acompañar un eventual nuevo mandato presidencial de Javier Milei en 2027.

Una pulseada abierta con final incierto

Mientras el oficialismo bonaerense insiste con la restitución de las reelecciones indefinidas, La Libertad Avanza apuesta a instalar la Boleta Única como símbolo de transparencia y modernización del sistema político. Ambas agendas chocan en una Legislatura fragmentada, atravesada por internas partidarias y negociaciones de final abierto.

Por ahora, los libertarios no tienen los votos para imponer su reforma, pero confían en que el clima político, el antecedente nacional y el carácter no electoral de 2026 les permitan empujar un debate que, más temprano que tarde, obligará al oficialismo y a la oposición a redefinir las reglas del poder en la provincia más grande del país.