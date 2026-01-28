Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei por la caída del turismo y el desplome del consumo: "Hay un solo responsable"

La temporada de verano en la provincia de Buenos Aires registra menos visitantes, menor permanencia y un gasto más acotado, según los datos difundidos por el ministro bonaerense Augusto Costa.

Kicillof y Costa presentaron los datos de la temporada turística, que en enero registró 5,2 millones de visitantes, con caída interanual del 3% y estadías más cortas y menor consumo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , advirtió que la temporada de verano muestra un retroceso en la cantidad de turistas, en la duración de las estadías y en el nivel de consumo , y responsabilizó de manera directa a la política económica del presidente Javier Milei .

Las declaraciones se realizaron en San Pedro durante una Conferencia de Verano , encabezada por Kicillof junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa , quien expuso los principales indicadores turísticos de enero.

Según detalló Costa, la provincia recibió 5,2 millones de turistas durante enero , lo que implica una caída del 3% respecto del mismo mes del año pasado y del 9% en comparación con hace dos años . Además, señaló que se registra una reducción en la extensión de las estadías y un menor nivel de consumo , una tendencia que atraviesa a los distintos destinos bonaerenses.

Con esos datos como respaldo, Kicillof sostuvo que el deterioro de la temporada no es un fenómeno aislado. “Estamos atravesando una crisis del turismo, de la industria, del comercio y del consumo , una crisis de la vida económica de nuestro pueblo, de nuestra provincia y de nuestro país”, afirmó.

El Gobernador aseguró que el diagnóstico es coincidente en todos los sectores con los que se reunió en las últimas semanas. “Empresarios grandes, medianos y pequeños, cooperativas, comerciantes, productores y trabajadores coinciden en lo mismo: hay una destrucción del poder adquisitivo y del consumo , sobre todo en los sectores populares y medios”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la magnitud del deterioro supera otros momentos críticos de la historia reciente. “Empresas con 30, 50 o hasta 80 años de trayectoria nos dicen que lo que está pasando hoy no se ha visto, ni en los años ’90 ni en otras crisis profundas que atravesó la Argentina”, subrayó.

Kicillof explicó que la caída de la actividad es generalizada y atraviesa desde la industria metalmecánica y automotriz hasta los talleres, los productores de alimentos y los emprendimientos artesanales.

Críticas a la política económica nacional

El mandatario bonaerense apuntó de manera directa contra el Gobierno nacional y afirmó que el retroceso del turismo y del consumo “tiene un solo responsable”. “La caída de los veraneantes, de las estadías y del consumo tiene nombre y apellido: Javier Milei y su política económica”, sostuvo.

Entre los factores que explicó como determinantes mencionó salarios que crecen por debajo de la inflación, falta de crédito, suba de tarifas, apertura importadora y un esquema cambiario que, según afirmó, favorece el turismo en el exterior por sobre el turismo interno.

“No es un problema de productividad ni de esfuerzo. Es una decisión política”, remarcó, y agregó que el actual rumbo económico “no hace nada a favor del trabajo, de la industria ni de la gente”.

En contraposición, Kicillof destacó las políticas impulsadas desde la Provincia para sostener la actividad: señaló las promociones del Banco Provincia, la inversión en infraestructura, el acompañamiento al sector productivo y las acciones para mantener en funcionamiento la temporada turística en un contexto adverso.

“Está muy difícil, pero la provincia de Buenos Aires tiene paisajes, infraestructura, empresarios, trabajadores y hospitalidad. Vamos a seguir haciendo el máximo esfuerzo para tener la mejor temporada posible en esta situación”, afirmó. Finalmente, sostuvo que si no hay un cambio en la política económica nacional, “es imposible que la situación mejore”, y llamó a priorizar el trabajo, la producción y el consumo interno como ejes de recuperación.