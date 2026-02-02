PJ bonaerense: Axel Kicillof entra en la semana decisiva y define si asume la conducción del partido

Con el cierre de listas y apoderados el domingo, el gobernador evalúa presidir el PJ provincial tras el impulso de Máximo Kirchner. Las condiciones del MDF, el reparto del Consejo y el rol de Cristina Kirchner, en el centro de la negociación.

Axel Kicillof entra en una semana clave en la interna por el PJ.

Axel Kicillof atraviesa una semana decisiva en el reordenamiento del peronismo bonaerense. Con el calendario electoral en cuenta regresiva y el próximo domingo como fecha límite para la presentación de candidaturas, el gobernador evalúa si acepta encabezar el Partido Justicialista provincial , una posibilidad que tomó fuerza tras el impulso de Máximo Kirchner y el respaldo creciente de los intendentes alineados al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) .

La hipótesis de que Kicillof suceda a Kirchner al frente del PJ aceleró las conversaciones internas y trasladó la negociación a un escenario de definiciones contrarreloj. La renovación de autoridades está prevista para el 15 de marzo y, a menos de una semana del cierre de listas, todavía no hay un acuerdo formal entre los distintos sectores del peronismo.

Como cada inicio de semana, Kicillof reunió este lunes en la Casa de Gobierno a su mesa política. El encuentro dejó una señal relevante: la presencia del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk , quien durante el último proceso electoral nacional había mostrado distancia del esquema provincial, pero que en las últimas semanas profundizó su acercamiento al kicillofismo, tras mantener reuniones privadas con el gobernador.

Del cónclave participaron la vicegobernadora Verónica Magario ; los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Andrés "Cuervo" Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Walter Correa (Trabajo) y Cristina Álvarez Rodríguez (Jefa de Asesores).

También estuvieron los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Secco ( Ensenada), Julio Alak (La Plata), Lucas Ghi (Morón), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Alberto Descalzo (exintendente de Ituzaingó) y el propio Sujarchuk (Escobar), junto al diputado Mariano Cascallares .

La reunión funcionó como instancia de ordenamiento interno y de lectura del escenario que se abre rumbo a la definición de la conducción partidaria.

La propuesta y las condiciones del kicillofismo

La jugada del diputado e hijo de la expresidenta se apoya en una premisa que el propio gobernador viene planteando desde hace semanas ante su tropa: quien conduzca el PJ bonaerense debe responder políticamente al proyecto de gobierno provincial y formar parte del MDF. Bajo ese razonamiento, en La Cámpora deslizaron una conclusión directa: si el conductor debe ser del espacio del gobernador, lo lógico es que sea el propio Kicillof.

El encuentro de hoy sirvió para avanzar en dos ejes centrales que el kicillofismo considera “no negociables”.

El primero es la conducción: si Kicillof acepta presidir el PJ, su figura funcionaría como factor de orden interno. En su entorno sostienen que “nadie le disputaría una interna al gobernador” y que su eventual candidatura desactivaría conflictos mayores dentro del oficialismo provincial.

El segundo punto es la composición del Consejo del partido. Aunque se barajó inicialmente un reparto equilibrado entre los sectores en pugna, el MDF pretende quedarse con más de la mitad de los lugares, con el argumento de que el PJ debe quedar alineado al armado político del gobernador. Ese esquema, aclaran, incluiría representación del kirchnerismo, pero en una proporción aún en discusión.

Cristina Kirchner y la agenda del partido

Desde el sector alineado con Cristina Fernández de Kirchner apuestan a que, si la negociación se empantana, el gobernador recurra a la titular del Justicialismo nacional como instancia de cierre político. En ese espacio consideran clave que el PJ bonaerense incorpore de manera explícita en su agenda institucional el reclamo por la situación judicial de la exmandataria, que cumple prisión domiciliaria en la causa Vialidad.

Esa exigencia aparece como uno de los puntos sensibles de la negociación, junto con la definición de las vicepresidencias partidarias y el armado de las listas seccionales.

Plazos, avales y escenario de disputa

Mientras continúan las conversaciones políticas, el MDF avanza en paralelo con el armado técnico. En la reunión de este lunes se repasó sección por sección el estado de la junta de avales, la designación de apoderados y la posibilidad de presentar listas propias tanto a nivel provincial como en los distritos.

El 8 de febrero no solo marca el cierre de listas, sino también el plazo máximo para certificar apoderados ante escribano público, un trámite clave que el kicillofismo ya tiene en marcha como plan de contingencia si no hay acuerdo.

En ese contexto, dentro del espacio del gobernador admiten que podría haber internas en varios municipios, tanto del conurbano como del interior, aun cuando se logre una lista de unidad a nivel provincial.

Definición abierta

Aunque la postulación de Kicillof gana consenso dentro de su espacio y es vista como una salida que ordena al peronismo bonaerense, el gobernador todavía no hizo pública su decisión. En su entorno insisten en que la definición dependerá de que se respeten las condiciones políticas del acuerdo y de que la futura conducción garantice cohesión, respaldo a la gestión y control del armado partidario.

Con el reloj corriendo y el peronismo bonaerense en plena negociación, lo que Kicillof determine aparece como la pieza central para ordenar -o tensionar- la principal estructura política de la provincia.