Máximo Kirchner propuso que Axel Kicillof presida el PJ bonaerense

El líder de La Cámpora transmitió a su entorno que está dispuesto a correrse de la conducción partidaria si el gobernador asume la presidencia del PJ. El gesto busca descomprimir la interna, mientras el kicillofismo sigue impulsando a Verónica Magario y se acerca el cierre de listas del 8 de febrero.

estrategia. Días atrás, junto a intendentes y referentes locales. Máximo Kirchner y Axel Kicillof buscaron trazar un recorrido rumbo al sábado, enviando a su vez un mensaje hacia arriba para ser parte de la mesa nacional.

En medio de las negociaciones por la renovación de autoridades del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner dejó trascender en las últimas horas que está dispuesto a ceder la presidencia del PJ provincial si Axel Kicillof acepta asumir personalmente la conducción del partido, como una vía para ordenar la interna y avanzar hacia un esquema de unidad.

Según fuentes del entorno del actual titular del PJ, Kirchner sostuvo que si el criterio del kicillofismo es que la conducción partidaria debe responder a la estrategia del Ejecutivo provincial, “lo más lógico es que el presidente del partido sea el propio gobernador”, en línea con lo que ocurre en otras provincias donde los mandatarios también encabezan los partidos locales.

Casa de Gobierno bonaerense La definición fue comunicada a dirigentes de máxima confianza y se conoció luego de una reunión que Kicillof encabezó ayer al mediodía en La Plata con intendentes y referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su espacio político, donde volvió a tomar fuerza la candidatura de la vicegobernadora Verónica Magario para liderar el PJ bonaerense.

Desde hace semanas, el MDF promueve a Magario como la postulante del espacio, una alternativa que creció ante la reticencia histórica de Kicillof a presidir el partido. En los últimos días, sin embargo, un grupo de intendentes le propuso al gobernador que evalúe asumir ese rol, posibilidad que no fue descartada públicamente.

Kicillof Magario En el encuentro de ayer participaron, entre otros, los intendentes Julio Alak, Mario Secco, Jorge Ferraresi, Fernando Espinoza, Lucas Ghi, Alberto y Pablo Descalzo. Además, el diputado Mariano Cascallares, y los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Gabriel Katopodis (Infraestructura), Andrés "Cuervo" Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Cristina Álvarez Rodríguez (Jefa de Asesores), Walter Correa (Trabajo), Javier Alonso (Seguridad) y Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario).

Mientras desde el MDF dejaron trascender que se ratificó la candidatura de Magario, otras fuentes señalaron que también se discutió el armado político de Kicillof con vistas a 2027. Desde el kirchnerismo interpretaron esos movimientos como un intento de instalar definitivamente a Magario y desplazar al sector Máximo Kirchner de la conducción partidaria, lo que aceleró la señal del diputado nacional en favor de una eventual presidencia de Kicillof. Unidad forzada y plazos encima Pese a las tensiones, ambos sectores reconocen que los plazos electorales empujan hacia algún tipo de entendimiento. El 8 de febrero vence el plazo para la presentación de listas y, según admiten en el PJ, resulta complejo organizar una interna formal en tan corto tiempo. En paralelo, otros dirigentes comenzaron a mover fichas. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, formalizó su intención de competir y avanzó con la acreditación de apoderados, mientras continúan las conversaciones informales para definir la integración del consejo partidario, un punto clave en la disputa de poder. Mariel Fernández Intendencia de Moreno En ese contexto, la Junta Electoral del PJ bonaerense resolvió prorrogar hasta el 8 de febrero el plazo para la presentación de avales, lo que mantiene abiertas las negociaciones en un escenario atravesado por la desconfianza, pero también por la necesidad de evitar una fractura. Mientras tanto, la jugada de Kirchner de habilitar a Kicillof como eventual presidente del PJ dejó la pelota en el campo del gobernador y reordenó, al menos por ahora, la discusión central de la interna peronista en la provincia de Buenos Aires.