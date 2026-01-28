De cara a las elecciones del PJ provincial, Axel Kicillof reúne al MDF para definir el plan a seguir

El plazo para presentar las listas para los comicios del 15 de marzo finalizará en diez días. En principio, la candidata del kicillofismo para suceder a Máximo Kirchner será la vicegobernadora Verónica Magario.

Axel Kicillof reúne a los referentes del MDF y ya piensa en las elecciones provinciales del PJ.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , reunirá al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de cara a la renovación de autoridades del Partido Justicialista provincial , actualmente presidido por el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner . Dentro de diez días finalizará el período para presentar las listas y las elecciones internas se concretarán el 15 de marzo.

Los intendentes que forman parte del espacio liderado por Kicillof fueron convocados al encuentro que se llevará a cabo en la Casa de Gobierno provincial, en La Plata , para definir la estrategia interna de cara a los comicios del PJ.

En principio, participarán del cónclave Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Espinoza (La Matanza), Andrés Watson (Florencio Varela), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Lucas Ghi (Morón) y Pablo Descalzo (Ituzaingó). También fueron citados los exintendentes Julio Pereyra (Florencio Varela) y Alberto Descalzo (Ituzaingó).

El objetivo dentro del MDF es impulsar la candidatura de la vicegobernadora Verónica Magario para que suceda a Kirchner. El resto de los nombres de la lista aún no fue definido.

En caso de que la sucesora no sea Magario, desde el espacio apuntan a encontrar una figura oficialista de la gestión de Kicillof que no cuestione su autoridad dentro de la Provincia.

Sin embargo, desde el otro lado del peronismo, el hijo de Cristina Kirchner busca ratificar su poder dentro de la estructura partidaria en Buenos Aires, aunque su posición se debilitó en el último tiempo y podría perder terreno en los próximos comicios.

Desde la Cámpora, proponen como alternativa para presidir el PJ bonaerense al intendente de Lomas de Zamora, Ignacio Otermín, quien es utilizado por el cristinismo como embajador y negociador, de buen diálogo con el kicillofismo.

“Es un buen compañero pero todos sabemos que es un alfil de Máximo. Tiene que ser alguien que no tengamos dudas que no va a cuestionar a Axel. Mejor si es nuestro porque necesitamos garantías”, respondió un intendente del MDF ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas.