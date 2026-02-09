De cuánto es la fortuna de Karyna Shuliak, la joven y desconocida heredera de Jeffrey Epstein

Con la explosión del escándalo de los archivos quedó en la mira internacional, conocé quién es esta persona.

Karyna Shuliak es una odontóloga nacida en Bielorrusia que cobró notoriedad pública por su vínculo sentimental con Jeffrey Epstein, el financista estadounidense acusado de delitos sexuales y fallecido en 2019. Su nombre volvió a aparecer en la agenda mediática tras la difusión de nuevos documentos judiciales sobre la herencia del multimillonario .

La publicación de archivos vinculados al caso Epstein, un escándalo internacional que involucra a figuras poderosas, empresarios y dirigentes, reavivó el interés por quienes formaban parte de su entorno cercano. Entre ellos, Shuliak figura como una de las principales beneficiarias potenciales de su patrimonio , lo que explica la creciente atención sobre su perfil y situación económica.

Nacida en Minsk en 1989, Shuliak emigró a Estados Unidos en 2009 para estudiar odontología . Completó su formación académica, incluida su etapa en la Universidad de Columbia, y obtuvo licencia para ejercer como dentista, manteniendo desde entonces un perfil relativamente bajo fuera del ámbito profesional.

La dentista nacida en Bielorrusia está en la mira de todo el mundo por su relación con Jeffrey Epstein.

Su relación con Epstein habría comenzado alrededor de 2010, poco después de que el financista recuperara la libertad tras una condena previa. Con el tiempo se convirtió en su pareja estable y, según registros judiciales, fue la última persona con la que habló antes de su muerte en prisión en agosto de 2019.

El vínculo también incluyó apoyo económico para sus estudios y la posibilidad de administrar o residir en algunas propiedades del empresario, lo que la ubicó dentro de su círculo más cercano en los últimos años de vida.

De cuánto es el patrimonio de Karyna Shuliak

No existe una cifra pública confirmada sobre el patrimonio personal de Shuliak. Sin embargo, documentos del Departamento de Justicia difundidos en 2026 indican que Epstein planeaba dejarle alrededor de 100 millones de dólares, incluyendo efectivo, una renta vitalicia y diversas propiedades de lujo.

Entre esos activos figuraban residencias en Manhattan y Palm Beach, propiedades en París, un rancho en Nuevo México, islas privadas y un anillo de diamantes cercano a los 33 quilates que habría sido entregado con intención de matrimonio.

De todos modos, es poco probable que reciba la totalidad de esa herencia. Gran parte del patrimonio de Epstein está destinado a indemnizar a víctimas y cubrir deudas legales, por lo que cualquier distribución a beneficiarios depende primero de la resolución de esas reclamaciones judiciales.