Respuesta de Tierra del Fuego a la intervención del puerto de Ushuaia: demanda judicial y gestiones ante Nación

La provincia publicó un comunicado rechazando la decisión de la administración de Javier Milei. Como anticipó Ámbito, ratificó que irá a la Justicia, pero mantiene diálogo abierto con la Casa Rosada.

El gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur fijó postura de manera oficial ante la intervención del puerto de Ushuaia dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y, tal como anticipó Ámbito , avanzará mediante la vía judicial y con gestiones ante la administración de Javier Milei.

La ANPYN tomó la decisión de hacerse cargo de la principal terminal portuaria de la Isla por un año este miércoles, al denunciar diversas irregularidades en el funcionamiento de la misma , así como también fallas logísticas y falta de obras. La medida fue publicada un día después en el Boletín Oficial .

Si bien desde el principio el gobernador fueguino Gustavo Melella había dado a conocer su oposición, este jueves la administración provincial puso en claro los argumentos de su rechazo, argumentando que se trata de una "abrupta intervención".

El gobierno austral consideró que la medida se tomó sin razones objetivas. Asimismo, indicó que el puerto "crece y funciona" y que para esta temporada se esperan 525 recaladas de cruceros de gran porte.

"En las últimas dos semanas se registró récord de arribo de barcos que fueron recibidos con una operatoria sincronizada, consiguiendo atender a 16 embarcaciones de bandera internacional en un período menor a 24 horas y más de 30 en la semana", señalaron.

Dijeron, además, que en total más de 30 mil personas entre pasajeros y tripulantes pasaron por el puerto en ese período y que "hay confianza comercial de operadores internacionales".

Comunicado oficial del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur sobre la abrupta intervención del Puerto de Ushuaia.#PuertoDeUshuaia pic.twitter.com/8FL0AAj7qD — Somos ciudadanos del fin del mundo (@findelmundoar) January 22, 2026

Por otra parte, la gestión de Gustavo Melella denunció que se "están instalando narrativas preocupantes respecto a intencionalidades geopolíticas o económicas —no explicitadas— que trascienden la realidad del puerto y que parecieran estar detrás de una medida de esta magnitud".

"No hay ningún argumento en relación con la administración o la infraestructura del puerto. Los interventores no pudieron responder con ningún informe detallado sobre el alcance de la medida", subrayaron.

El texto también aclara que la gestión provincial mantiene diálogo con "los más altos niveles del Gobierno Nacional solicitando argumentos y una rápida solución", pero, tal como anticipó Ámbito, asegura que en simultáneo se avanzará en un reclamo judicial inmediato.

A modo de cierre, el documento considera que la intervención constituye "un avasallamiento, sin ningún tipo de argumento ni hecho que la avale, a la autonomía de nuestra provincia, garantizada por la Constitución Nacional". "El Puerto de Ushuaia es un pilar fundamental para nuestro desarrollo económico y logístico", asegura.

Y concluye: "Tierra del Fuego y su gente, otra vez más, ve con sorpresa otro acto intempestivo y grave desde el Gobierno Nacional que afecta el trabajo y el normal desarrollo de la actividad productiva provincial".