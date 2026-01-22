Cómo funciona "Tu Empleo", el programa que otorga 500 becas completamente gratuitas destinadas a jóvenes de entre 18 y 24 años

El objetivo es brindar herramientas y acompañamiento para facilitar la inserción en el mercado laboral formal, con impacto directo en el desarrollo profesional y personal de los participantes.

En un contexto donde el acceso al primer empleo formal continúa siendo una de las principales barreras para los jóvenes de contextos vulnerables, la Fundación Empujar abrió la inscripción al programa TU EMPLEO, otorgando 500 becas completamente gratuitas destinadas a jóvenes de entre 18 y 24 años.

Durante los cinco meses de capacitación, los jóvenes reciben formación integral en habilidades blandas clave para el mundo del trabajo. Los contenidos incluyen el armado de currículum, simulacros de entrevistas individuales y grupales, módulos de autoconocimiento y visitas a empresas, con el propósito de acercarlos a entornos laborales reales y fortalecer su empleabilidad.

Al finalizar el programa, los egresados acceden al portal de empleos exclusivo de la Fundación EMPUJAR, donde se publican vacantes de empresas que integran su red, y continúan siendo acompañados por el área de Empleos durante un año posterior al egreso.

Las inscripciones se realizan a través del sitio web oficial de la Fundación y la capacitación comienza el 27 de febrero de 2026, con una modalidad de tres clases semanales durante cinco meses. Los postulantes deben tener entre 18 y 24 años, residir cerca de las sedes de capacitación y completar todas las etapas del proceso de inscripción.