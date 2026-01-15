Tierra del Fuego apuntó contra la quita de aranceles a los celulares importados: "No tenemos nada que festejar"

El gobernador Gustavo Melella cruzó a Nación y aseguró que "tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos". Las finanzas de la Isla atraviesan un momento complejo.

Gustavo Melella apuntó contra Nación por la baja de aranceles a los celulares importados.

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella , apuntó contra Nación por la quita de aranceles a los teléfonos celulares importados y aseguró que "tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos".

La medida comenzó a aplicar este jueves y, según el Gobierno, "apunta a incrementar la competencia y a generar una reducción de precios cercana al 30% para los consumidores, aunque las autoridades aclararon que el impacto no será inmediato" .

La eliminación total de la alícuota se apoyó en el decreto 333/25 , publicado en mayo de 2025 , cuando el Poder Ejecutivo redujo el arancel de estos dispositivos del 16% al 8% . Con la nueva etapa, el gravamen pasará directamente a 0% .

El hecho impactará de lleno en la industria fueguino, dedicada principalmente a los productos tecnológicos. En ese marco, el gobernador Gustavo Melella protestó en sus redes sociales.

"Hoy entra en vigencia el decreto nacional 333/25 que elimina aranceles a la importación de celulares . Tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos. Mejor dicho: un trabajador argentino menos. Una familia más en problemas", comenzó.

Acto seguido, Melella aseguró que mientras algunos celebran un supuesto abaratamiento de celulares, "nosotros no tenemos nada para festejar". En esa línea, amplió: "No se puede festejar cuando la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) ya registra 176.908 puestos de trabajo destruidos en el país".

El mandatario austral señaló que esa pérdida "llega con una red de contención social cada vez más débil".

"Las cifras duelen: una caída del 2,8 % en el empleo total a nivel nacional desde fines de 2023. Pero en Tierra del Fuego es del 9,6 %. Esto es más que una situación delicada", detalló.

Recordó, por otra parte, que su gestión "no se quedó de brazos cruzados" ante este panorama y enumeró: "Modificamos leyes, atraemos inversiones, abrimos nuevos polos productivos y contenemos a cada familia que quedó sin sustento".

Por último, Melella afirmó que Tierra del Fuego está acostumbrada a los desafíos y que, junto a los municipios, a cada trabajador y trabajadora, a cada familia fueguina, "seguiremos construyendo oportunidades reales para nuestra provincia".

"Con más producción y más trabajo, seguiremos adelante. La Patria se construye desde abajo, protegiendo el empleo argentino", finalizó.

Gustavo Melella Jorge Canals, nuevo jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, junto a Gustavo Melella y Alejandro Barrozo.

Durante el 2025, al iniciarse el proceso de reducción de aranceles, los gremios y las compañías que operan en Tierra del Fuego habían firmado un acuerdo para sostener los puestos laborales. Sin embargo, hubo suspensiones y algunas moras en el pago de salarios.

El entendimiento venció el pasado 31 de diciembre, por lo que reina la incertidumbre entre los empleados del sector.

Melella, además, pertenece a Fuerza Patria y es uno de los cuatro gobernadores vetados por la Casa Rosada, junto a Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa).

En la última semana, se concretó la renuncia del ministro de Economía de la provincia, Francisco Devita, junto con parte de su equipo. Si bien las salidas estaban consensuadas, el hecho sumó incertidumbre al panorama general. En su reemplazó asumió Alejandro Barrozo.