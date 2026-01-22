Córdoba amplía por un año la reducción de salarios del gobernador y su gabinete

Lo dispuso Martín Llaryora. La medida aplica para el mandatario y su vice, ministros y funcionarios de planta política. Se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , extendió la medida que recorta los salarios del Poder Ejecutivo provincial hasta el 31 de diciembre de este año. La iniciativa tiene impacto sobre los sueldos del mandatario, su vice, ministros y funcionarios de planta política.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión llega en un contexto complejo en la provincia, marcado por reclamos de gremios estatales, docentes y bancarios , entre otros, en contra la reforma previsional impulsada por Llaryora y aprobada por la Legislatura.

La reducción firmada por el jefe provincial mantiene los recortes vigentes del 25%, 15% y 10% según el cargo, en el marco de la continuidad de las condiciones económicas y del compromiso del Ejecutivo.

La norma fue dictada en el marco de los Decretos N° 2245/2023 y N° 084/2025 y la Ley N° 9820 y mantiene vigentes los porcentajes de reducción salarial establecidos originalmente: 25% para el gobernador y la vicegobernadora; 15% para los ministros; 10% para el resto de los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo.

"La decisión se fundamenta en que persisten las condiciones económicas y fiscales que motivaron la implementación de la medida, orientada a contribuir al ordenamiento del gasto público y a sostener un esquema de conducción ejemplar basado en la austeridad del gabinete provincial ", indicaron en la administración mediterránea.

Llaryora El ministro de Economía de Córdoba, Guillermo Acosta, junto al gobernador Martín Llaryora.

El Ministerio de Economía y Gestión Pública, facultado para ejecutar y evaluar la continuidad de estas disposiciones, ratificó que la prórroga busca acompañar el esfuerzo general y sostener políticas de responsabilidad en la administración de los recursos del Estado.

La resolución será protocolizada y publicada en el Boletín Oficial conforme a lo dispuesto por la normativa vigente.

Córdoba busca captar u$s500 millones

La provincia de Córdoba prepara una nueva incursión en el mercado internacional de deuda, aprovechando la mejora en las condiciones financieras y la reciente baja del riesgo país.

Según confiaron altas fuentes provinciales a Ámbito, la operación se lanzará este martes y tendría como objetivo captar alrededor de u$s500 millones. Para avanzar con la colocación, la Provincia ya recibió el aval del Gobierno nacional.

“Salimos mañana. Buscamos u$s500 millones y una tasa por debajo del 9%, aprovechando la ventana de baja del riesgo país”, señalaron desde el equipo económico cordobés. La emisión se concretará en el mercado de Nueva York y forma parte del road show que funcionarios provinciales vienen llevando adelante en los últimos días.

De acuerdo con estimaciones de Portfolio Personal Inversiones (PPI), la nueva colocación tendría vencimiento en 2035, con pagos de cupón semestrales, y no se descarta la inclusión de un tender offer para recomprar parte de los bonos con vencimiento en 2027.

En cuanto a la estructura, el mercado espera un esquema de amortización similar al del bono CO32, con un rendimiento que podría ubicarse por debajo del 9% anual.