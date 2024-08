Ricardo Quintela se postuló para presidir el PJ y cruzó a Javier Milei por la deuda de Nación

En ese sentido, Quintela anunció su candidatura para conducir el histórico partido nacional. "Me voy a presentar como Presidente del PJ" , dijo y le envió un mensaje a los dirigentes: "Tenemos la responsabilidad de despertar a este gigante y ponerlo de pie".

Quintela cruzó a Javier Milei por la deuda de Nación con La Rioja

En el plano económico, el gobernador se refirió al default al que cayó la provincia al no poder afrontar el pago de los Bonos Verdes. En las últimas horas, se conoció que los acreedores impulsan un juicio contra La Rioja en Nueva York.

"No desconocemos la deuda, que no es nuestra. Viene del año 2010 – 2012", dijo Quintela, pero remarcó que el default "es claramente responsabilidad del Gobierno de Milei", por la deuda que Nación no canceló con la provincia.

En diálogo con el programa No Dejes Para Mañana, de Radio Con Vos, el gobernador aseguró que con los fondos que le debe el Estado nacional podrían cubrir el pago a los acreedores. Sin embargo, no hay nadie que les de una respuesta: "No tenemos interlocutor en el Gobierno, la última vez hablamos con Guillermo Francos y le mandamos carta documento al Presidente y al Ministro de Economía".

"Nosotros haremos una nueva propuesta viable, posible, que tendremos una oportunidad de cumplir más allá de que no nos cumplan con el pago", dijo respecto a la reestructuración de la deuda por los Bonos Verdes.

Por último, se refirió a su promesa de renunciar si Milei llegaba al gobierno nacional y recordó el incumplimiento del presidente, cuando dijo que "antes de subir un impuesto, me corto un brazo" y en este año ya reimpuso Ganancias. "Cuando Milei se corte los dos brazos, yo renuncio", cerró Quintela.