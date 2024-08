Ricardo Quintela y Axel Kicillof se unen para resetear al PJ frente a Javier Milei

“Queridas hermanas y hermanos. Quiero que me permitan saludar y agradecer la presencia del compañero Axel Kicillof” , fue la apertura de Quintela, luego de ingresar abrazado a Kicillof al escenario, casi la foto de una fórmula del peronismo.

“Esta Constitución significa que acá hay una provincia que defiende su autonomía y federalismo. Tiene por objeto no sólo modificar artículos para mejorar la calidad de vida sino garantizar servicios esenciales para la sociedad que debemos garantizar como Estado provincial”, agregó el mandatario norteño.

quintela La rioja nueva constitucion (4).jpeg

Quintela desplegó un crítico discurso contra Javier Milei y también contra la gestión de Mauricio Macri: “El camino que lleva adelante el Presidente es equivocado, le pido que modifique sus políticas. Es cierto que entregamos un país con dificultades, dificultades que empezaron en 2015 con el endeudamiento generado por el entonces ingeniero que estaba al frente, el ingeniero Macri. Tomaron una deuda de u$s47 mil millones con el FMI. Esa plata no está en escuelas, hospitales ni industrias. No sabemos dónde está pero pende como una espada de Damocles sobre el pueblo argentino”.

El gobernador de La Rioja advirtió que “estamos pagando esa deuda con esfuerzo y sacrificio inútil. Cuando me preguntan por qué no aplique tarifazo en la energía. La generación, el transporte y la distribución la hace el Estado, a veces a través del sector privado”. Además le dedicó un párrafo a Marcos Galperin de Mercado Libre: “Galperin pidió la condonación de 140 millones de dólares y se la otorgaron. Son millones de platos de comida que faltan en la mesa de los argentinos”.

En medio del proceso de renovación de autoridades en el PJ nacional, Quintela recibió el respaldo de Kicillof. El mandatario riojano explicó que “por eso en el peronismo tenemos que estar todos juntos, levantar los brazos y recuperar la conducción del país para ponerlo al servicio del pueblo”.

Kicillof fue el único gobernador presente además de Quintela en un gesto hacia el peronismo de lo que podría ser la nueva conducción del Consejo Nacional del PJ que presidía, hasta tomar licencia, Alberto Fernández. “Ricardo, compañero, amigo y ejemplo para el peronismo. Hemos venido de casi todas las provincias a acompañar este día histórico para la provincia de La Rioja y para la República Argentina. Cuando hay un gobierno nacional que se borra y deserta, las provincias se unen y se acompañan. La provincia de Buenos Aires se siente parte del interior de la Argentina”, fue la arenga de Kicillof.

quintela La rioja nueva constitucion (3).jpeg

“En momentos donde se desarrolla desde el gobierno nacional un ajuste al pueblo, a los trabajadores, a los jubilados y están ajustando a las provincias. La Rioja deja sentado en la Constitución provincial que el pueblo sabe a dónde quiere ir y nos marca un camino. Para terminar, con legisladores nacionales venimos a plantar una bandera que intentan destruir y avasallar. La bandera del federalismo. Eso que hoy nos quieren negar cuando dicen que van a fundir a las provincias”, aseguró el gobernador de Buenos Aires.

Entre los dirigentes presentes estaban Manzur, Tolosa Paz, Sergio Berni, Carlos Bianco, Nicolás Kreplak y Blanca Osuna, entre otros. Junto a ellos, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó la jura de la nueva constitución provincial con la presencia de Kicillof, 23 diputados nacionales, 13 senadores y 6 vicegobernadores.

En el Superdomo de La Rioja, con una capacidad para 10 mil personas, el encuentro generó una gran expectativa por el impacto político que genera la reorganización del peronismo con los dos gobernadores más activos y que gestionan una mayor resistencia al gobierno de Javier Milei.

El principal orador fue Quintela, un dirigente que aparece como el candidato del consenso nacional para ocupar la presidencia del PJ nacional. Cabe remarcar que la nueva Constitución de La Rioja, a diferencia de la anteriores con características políticas, tiene una impronta social estableciendo nuevos derechos para todos los riojanos, como los de cuarta generación, el derecho al agua, a la energía y a la conectividad, instaura la Renta Básica Universal y establece un límite a la periodicidad de las tres funciones del Estado, con la finalidad de tener una Carta Magna provincial de vanguardia para los próximos años.

A casi 8 meses de gobierno de Javier Milei, el peronismo comienza a emitir gestos tangibles de cambio. Desde La Rioja, Quintela ya nacionaliza su discurso y se posiciona como uno de los principales referentes opositores a la Casa Rosada. El gobernador recibió el fin de semana pasado en su provincia a dirigentes peronistas de todo el país que lo postularon para presidir el PJ nacional.

“Si las 23 provincias se desarrollan con un esquema productivo importante, les aseguro que el país sale adelante”, aseguró este sábado Quintela, al encabezar un acto en la sede local del Partido Justicialista, del plenario de militancia “La Patria no se vende: construir futuro, organizar esperanza”, en el marco del 1° Encuentro Federal de peronismo. El mitín contó con la participación de militantes peronistas de Buenos Aires, Jujuy, Catamarca y San Juan.

quintela La rioja nueva constitucion (5).jpeg

En ese encuentro se formalizó la candidatura de Quintela para presidir el Consejo Nacional del PJ, vacante por la licencia de Alberto Fernández. En su discurso, el gobernador y presidente del PJ riojano, expresó: “Tomé la decisión de aceptar la invitación de algunos compañeros que fuera a su provincia a conversar con los compañeros. El objetivo no es ser presidente del partido, si me entusiasma, no le saco el cuerpo, pero el objetivo fue tratar de transmitir a compañeras y compañeros las expectativas y la esperanza, el peronismo es un gigante que está dormido y hay que despertarlo y ponerlo de pie”.

El gobernador riojano es uno de los principales exponentes del peronismo que quedó en pie a nivel nacional luego del triunfo de Javier Milei en las presidenciales. Sin la proyección nacional de Gildo Insfrán (Formosa) y Sergio Ziliotto (La Pampa), y con el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raul Jalil cada vez más cerca de la Casa Rosada, Quintela y Axel Kicillof emergen ya como líderes nacionales de un peronismo opositor y en reconstrucción.

Quintela cuenta con la ventaja de impulsar una construcción más amplia, incluso más allá de las fronteras del kirchnerismo ante un Kicillof más identificado con Cristina Fernández de Kirchner. En una entrevista con Ámbito, el mandamás riojano hizo un claro planteo de cara al futuro: "Hay que dejar de hablar de kirchnerismo, hay que hablar de peronismo".

Quintela participó también ayer de la reunión de la FAM, junto a intendentes del conurbano como Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Gustavo Menéndez (Merlo), quienes entran en lote de posibles sucesores de Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

"Hoy no está en disputa el capitalismo, sino quién conduce ese proceso capitalista, el mercado o el protagonismo de un Estado fuerte y presente. Nosotros decimos que el mercado es importante y necesario y tenemos que estimular para exista, pero con un Estado que regule la actividad de ese mercado y que no permita la avaricia natural que tiene ese mercado. El Estado tiene que tener que tener el poder de poner los límites a ese mercado”, destacó Quintela.

Sobre la situación actual del país, el gobernador indicó que “no era necesario crear condiciones de inaccesibilidad para los servicios, hoy hay mucha gente que tiene dificultades para pagar la energía porque se incrementó en un 400 o 500%, con los sueldos congelados, con la obra pública parada, con una devaluación del 120%, se triplicó el costo de los combustibles con el impacto en los rubros que tiene la sociedad para moverse en forma cotidiana y el actual desempleo producto de las políticas del actual presidente”.

quintela La rioja nueva constitucion (1).jpeg

Cambios en la nueva constitución de La Rioja

1. Renta universal básica: se trata de un ingreso de subsistencia destinado a los sectores más vulnerables de la población de entre 18 y 60 años. La implementación y fuente de financiamiento se establecerá por ley. En este punto, participó de los debates el diputado nacional del Frente Patria Grande, Itai Hagman.

2. Periodicidad de los mandatos: tanto el gobernador y la vicegobernadora, como los parlamentarios del poder legislativo, podrán ejercer el cargo durante 4 años y ser reelectos por un período consecutivo. El mismo criterio aplica también a intendentes y concejales.

3. Jueces con mandato limitado: se instituyó un límite de 10 años en el cargo para los jueces, pero quedó abierta la posibilidad de prórroga en el cargo.

4. Paridad de género: en la conformación de listas y la conducción de los partidos políticos se instituye el requisito de paridad entre varones y mujeres. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la legislación nacional, no se estableció la paridad en la sucesión ante renuncias al cargo.

5. Coparticipación municipal: se garantiza la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera que no podrá ser limitada por ley ni autoridad alguna. Además, se establece que los municipios perciban un piso mínimo del 20% de los recursos coparticipables de origen federal de libre disponibilidad y efectivamente acreditados.

6. Asistencia de Víctimas: quien padezca un delito tendrá derecho a ser asistido gratuitamente en el proceso penal a través de un patrocinio jurídico a cargo del Estado.

7. Defensoría de Niños: se definió la creación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene el objeto de brindar acceso a la justicia de los sectores en situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes.

8. Nuevos altos funcionarios judiciales: habrá dos jueces en el Tribunal Superior de Justicia, la incorporación de un Fiscal General Adjunto, un Defensor General Adjunto, una jueza electoral y un miembro del Consejo de la Magistratura (representante del sector académico).

9. Incorporación de derechos sociales y comunitarios: se incorporaron los derechos a la igualdad y no discriminación; el derecho al agua, la energía y conectividad; los derechos de cuarta generación; y la perspectiva ambiental en torno al acceso a los bienes naturales.

10. Propiedad, dominio exclusivo y excluyente de los bienes comunes naturales: se restringe al Estado provincial la exploración, explotación e industrialización con distribución de las regalías entre los departamentos en donde se ubiquen los bienes comunes naturales.