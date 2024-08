Ricardo Quintela se nacionaliza en el PJ: recibe a Axel Kicillof y a intendentes

“Si las 23 provincias se desarrollan con un esquema productivo importante, les aseguro que el país sale adelante”, aseguró este sábado el gobernador Ricardo Quintela quien encabezó en la sede local del Partido Justicialista , del plenario de militancia “La Patria no se vende: construir futuro, organizar esperanza” , en el marco del 1° Encuentro Federal de peronismo. El encuentro contó con la participación de militantes peronistas de Buenos Aires, Jujuy, Catamarca y San Juan .

En su discurso, el gobernador y presidente del PJ riojano, expresó: “Tomé la decisión de aceptar la invitación de algunos compañeros que fuera a su provincia a conversar con los compañeros. El objetivo no es ser presidente del partido, si me entusiasma, no le saco el cuerpo, pero el objetivo fue tratar de transmitir a compañeras y compañeros las expectativas y la esperanza, el peronismo es un gigante que está dormido y hay que despertarlo y ponerlo de pie”.