Santa Fe: el Senado debate la reforma electoral provincial y podría darle sanción definitiva

El proyecto impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro obtuvo una amplía aprobación en la Cámara de Diputados. Mantiene las PASO pero introduce cambios. También sube el techo para los partidos políticos.

El Senado de Santa Fe discutirá este jueves la reforma electoral provincial promovida por el gobernador Maximiliano Pullaro y podría darle sanción definitiva, ya que el texto llega con la luz verde de la Cámara de Diputados, donde obtuvo 43 votos afirmativos y cuatro en contra.

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La iniciativa es una síntesis de distintas propuestas en el mismo sentido y cuenta con el aval del mandatario Pullaro, así como también del frente oficialista Unidos, que logró el respaldo de sectores del peronismo y de otras fuerzas durante la discusión en la Cámara baja.

El jefe provincial ya logró reforma la Constitución local , un hecho histórico ya que sus antecesores habían intentado hacer lo mismo sin éxito. El líder radical quedó habilitado a buscar la reelección, ya que el texto anterior de la Carta Magna lo impedía.

Se trata de una reforma integral que adapta la legislación electoral a la nueva Constitución de Santa Fe, ordena y unifica la normativa vigente y propone un sistema de votación más simple, transparente y participativo.

Entre las principales modificaciones, el proyecto reconoce formalmente el Voto Joven , incorporando el derecho de los santafesinos de 16 y 17 años a participar en las elecciones provinciales y locales.

También fortalece la independencia de la Justicia Electoral, estableciendo que la designación del Secretario Electoral requiera el acuerdo de la Legislatura.

En materia de participación ciudadana, se incorporan debates electorales obligatorios para los candidatos a gobernador y para los candidatos a intendentes de ciudades de más de 20 mil habitantes.

En Santa Fe se utiliza la Boleta Única Papel y rige el sistema de PASO.

El nuevo Código prohíbe el uso partidario de las cuentas oficiales del Estado y establece sanciones frente a la difusión maliciosa de información falsa.

En cuanto a la paridad de género, se unifican las normas existentes y se establece un régimen contable y sancionatorio más estricto para las agrupaciones políticas.

La reforma amplía las posibilidades de participación en las elecciones primarias. Una misma candidatura a gobernador podrá presentarse en hasta tres fórmulas con diferentes precandidatos a vicegobernador.

Cada fórmula competirá de manera autónoma y sus votos no se acumularán. De esta manera, la ciudadanía podrá participar de la definición de quién integrará la fórmula que competirá en las elecciones generales.

El proyecto establece que las agrupaciones políticas deberán alcanzar el 1% del padrón correspondiente para superar las PASO. En las elecciones generales, se fija un piso del 4% para acceder a la distribución proporcional de bancas.

El nuevo esquema mantiene en las PASO las cinco boletas únicas, una por cada categoría. En las elecciones generales, en cambio, habrá tres (una par las categorías de gobernador y vicegobernador y diputados provinciales; otra para la elección de senador, y una tercera para intendente y concejales).

También se amplía la oferta electoral al habilitar la presentación de listas de candidatos a diputados provinciales sin candidatura a gobernador, así como de listas de concejales sin candidatura a intendente.