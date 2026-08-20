Qué reveló la autopsia del nene de 6 años que murió en Santa Fe + Agregar ámbito en









Se trata de Izán Aguirre, que fue encontrado en los brazos de su madre. El estudio forense fue realizado en la morgue judicial de Santa Fe y la Justicia preservará la escena para recolectar elementos que aporten información.

La Policía de Investigaciones y la División Criminalística trabajaron en la vivienda para preservar la escena y recolectar elementos. Cadena 3

La investigación por la muerte de un nene de 6 años encontrado muerto en Santa Fe sumó este jueves un dato último que puede ser clave para la investigación. Se trata del resultado de la autopsia, que determinó que el menor murió por asfixia, según informaron fuentes vinculadas a la causa.

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Se trata de Izán Aguirre, que fue encontrado en los brazos de su madre, detenida preventivamente. El estudio forense fue realizado durante esta mañana en la morgue judicial de Santa Fe y permitió establecer la causa del fallecimiento.

Se conoció el resultado de la autopsia del nene de 6 años que murió en Santa Fe Los investigadores manejan como hipótesis que la asfixia se produjo por un ahorcamiento o un ahogamiento, un resultado que le permitirá a la fiscal Daniela Montegrosso reconstruir qué ocurrió dentro de la pequeña casa ubicada en inmediaciones de Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, donde el chico fue encontrado muerto.

Ahora la investigación se concentra en determinar cómo se produjo la asfixia y quién podría haber intervenido. La Policía de Investigaciones y la División Criminalística trabajaron en la vivienda para preservar la escena y recolectar elementos que aporten información. Uno de los datos que llamó la atención es que no se registraron antecedentes oficiales de situaciones de violencia intrafamiliar entre la madre y el niño.

Ahora la investigación se concentra en determinar cómo se produjo la asfixia y quién podría haber intervenido. Aire de Santa Fe La fiscalía consultó a organismos municipales y provinciales, a la Comisaría de la Mujer y también a autoridades escolares, indicó el medio Cadena 3. Según se informó, no existían registros previos que alertaran sobre una situación de violencia. El niño estaba escolarizado y tampoco desde ese ámbito se habían reportado situaciones que despertaran sospechas.

Horror en Santa Fe: encontraron muerto a un nene de 6 años y detuvieron a su madre Una mujer de 22 años fue detenida en Santa Fe luego de que su hijo de 6 años fuera encontrado muerto. La policía llegó al domicilio de ambos, en la localidad de san Justo, luego de un llamado al 911. Una vez que los efectivos llegaron al lugar, vieron una escena escalofriante: la mujer sostenía en brazos el cuerpo de su hijo sin vida. El episodio, que todavía no tiene explicación, ocurrió este miércoles por la tarde en una casa ubicada en Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, de barrio Reyes.



La madre, identificada por sus iniciales R.M., quedó detenida preventivamente mientras avanza la investigación. Ante la incertidumbre sobre lo ocurrido, la fiscal Daniela Montegrosso ordenó una serie de medidas para intentar reconstruir las últimas horas del nene.