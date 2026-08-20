Horror en Santa Fe: encontraron muerto a un nene de 6 años y detuvieron a su madre

Sucedió en la localidad de San Justo, luego de que un llamado al 911 alertara sobre una situación de violencia. La mujer fue encontrada con su hijo sin vida en brazos.

Una mujer de 22 años fue detenida en Santa Fe luego de que su hijo de 6 años fuera encontrado muerto . La policía llegó al domicilio de ambos, en la localidad de san Justo, luego de un llamado al 911.

La madre, identificada por sus iniciales R.M., quedó detenida preventivamente mientras avanza la investigación. Ante la incertidumbre sobre lo ocurrido, la fiscal Daniela Montegrosso ordenó una serie de medidas para intentar reconstruir las últimas horas del nene.

En esa línea, Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Criminalística trabajó en la casa para preservar la escena, levantar huellas y buscar elementos que puedan aportar información para esclarecer el caso.

Mientras tanto, el cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe , donde se realizará la autopsia. Ese estudio será clave para determinar si el chico murió por causas naturales, un accidente o si hubo intervención de terceros.

Ante la incertidumbre sobre lo ocurrido, la fiscal Daniela Montegrosso ordenó una serie de medidas para intentar reconstruir las últimas horas del nene.

Buscan testigos y cámaras de vigilancia

Mientras tanto, los investigadores empezaron a recorrer la zona en busca de testigos. También detectaron cámaras de videovigilancia públicas y privadas cuyos registros serán analizados para reconstruir los movimientos alrededor de la casa antes y después del momento en que se descubrió la muerte del menor.

El caso es investigado por la Unidad Regional XVI y la PDI, a cargo de Montegrosso. En las próximas horas, junto al fiscal regional Jorge Nessier, brindarán una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo. Allí se espera que den detalles sobre las primeras pericias y las medidas adoptadas para esclarecer la muerte del nene.