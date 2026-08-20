Horror en Santa Fe: encontraron muerto a un nene de 6 años y detuvieron a su madre

Una mujer de 22 años fue detenida en Santa Fe luego de que su hijo de 6 años fuera encontrado muerto. La policía llegó al domicilio de ambos, en la localidad de san Justo, luego de un llamado al 911.
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Una vez que los efectivos llegaron al lugar, vieron una escena escalofriante: la mujer sostenía en brazos el cuerpo de su hijo sin vida. El episodio, que todavía no tiene explicación, ocurrió este miércoles por la tarde en una casa ubicada en Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, de barrio Reyes.
La madre quedó detenida y la Justicia dispuso peritajes
La madre, identificada por sus iniciales R.M., quedó detenida preventivamente mientras avanza la investigación. Ante la incertidumbre sobre lo ocurrido, la fiscal Daniela Montegrosso ordenó una serie de medidas para intentar reconstruir las últimas horas del nene.
En esa línea, Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Criminalística trabajó en la casa para preservar la escena, levantar huellas y buscar elementos que puedan aportar información para esclarecer el caso.
Ante la incertidumbre sobre lo ocurrido, la fiscal Daniela Montegrosso ordenó una serie de medidas para intentar reconstruir las últimas horas del nene.
Aire de Santa Fe
Mientras tanto, el cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe, donde se realizará la autopsia. Ese estudio será clave para determinar si el chico murió por causas naturales, un accidente o si hubo intervención de terceros.
Buscan testigos y cámaras de vigilancia
Mientras tanto, los investigadores empezaron a recorrer la zona en busca de testigos. También detectaron cámaras de videovigilancia públicas y privadas cuyos registros serán analizados para reconstruir los movimientos alrededor de la casa antes y después del momento en que se descubrió la muerte del menor.
El caso es investigado por la Unidad Regional XVI y la PDI, a cargo de Montegrosso. En las próximas horas, junto al fiscal regional Jorge Nessier, brindarán una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo. Allí se espera que den detalles sobre las primeras pericias y las medidas adoptadas para esclarecer la muerte del nene.