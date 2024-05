Santa Fe: paran los estatales por 48 horas y Pullaro descontará el día a quienes adhieran

El ministro Bastía estuvo acompañado en el contacto con la prensa por sus pares de Economía, Pablo Olivares, y de Educación, José Goity. Se aclaró que el descuento no regirá para la huelga nacional de este jueves que organizaron la CGT y las dos CTA, entre otras organizaciones, por considerar que la medida afectará el transporte público de pasajeros, lo que imposibilitará que los empleados lleguen a sus lugares de trabajo. Bastía indicó que el gobierno provincial heredó una paritaria "altísima, de difícil cumplimiento". "Más que un descuento, es no pagar un día no trabajado", sostuvo Goity y ratificó el Programa Asistencia Perfecta, por el que los estatales sin ausencias laborales recibirán un plus salarial, que es rechazado por los gremios.