Santa Fe: reubican a narcos y sicarios en pabellones especiales

Al respecto dio a conocer que "el objetivo es que desde los penales no se cometan delitos". "Esto significa que si ese preso cometió un delito grave desde la cárcel, van a hablar con sus familiares y abogados a través de un blindex y van a estar monitoreados las 24 horas”, explicó el exministro de Seguridad provincial durante la gestión de Miguel Lifschitz.

Asimismo el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) reveló que volverán a instalarse inhibidores de señal en los penales santafesinos: “Vamos a volver a instalar los inhibidores, que están, y no los vamos a bajar más".

Otro de los anuncios importantes que realizó Pullaro respecto a la situación carcelaria fue la prohibición de ingresar con alimentos para los reclusos. "No se puede requisar la entrada de alimentos para todos los presos", señaló el gobernador.

Maximiliano Pullaro.jpg Maximiliano Pullaro asumió como gobernador de Santa Fe el domingo.

En paralelo el jefe provincial dijo: “Voy a volver a dar la discusión en la Justicia para que el Servicio Penitenciario no tenga que estar requisando el ingreso de alimentos. Vamos a retomar la idea de darles a los reclusos las cuatro comidas por día como se hacía en la época en la que fui ministro de Seguridad, para evitar que tengan que recibir comida desde afuera”.

Y completó: "No pueden entrar alimentos de afuera de la cárcel porque el servicio penitenciario no puede controlarlos. No se puede requisar sobre 9.000 presos”.

Por otra parte Pullaro anticipó que el jueves se reunirá con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para coordinar una agenda de trabajo común entre el Estado y Santa Fe.

Al referirse al encuentro, comentó que le pedirá "que nos permita coordinar el comando operativo conjunto, que son las fuerzas federales en coordinación con las fuerzas provinciales”.

Se trata de un reclamo que el flamante mandatario viene impulsando desde que fue electo, a fin de tener mayor control en la lucha contra el narcotráfico. Aunque el tema es especialmente sensible en tierras santafesinas, Pullaro no fue el único electo que avanzó en esa agenda. Jorge Macri, en la Ciudad, también realizó anuncios al respecto (ver página XX).

En la misma sintonía, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se refirió a las principales aristas que tendrá la gestión en el área.

“Vamos a retomar las investigaciones complejas, establecer un dominio estatal en los ámbitos penitenciarios y reformar la justicia y hacerla para la gente. Estos objetivos dependen de un sinnúmero de medidas para poder llevarlos a cabo en una situación que es realmente grave en cuanto a los recursos disponibles”, detalló el funcionario.

Cambios en la Policía de Santa Fe

A la vez Cococcioni anunció la suspensión de las vacaciones para todos los policías de la provincia por 90 días, así como también la obligatoriedad de que todos los agentes que hoy cumplen labores administrativas se aboquen a tareas de patrullaje.

"La provincia de Santa Fe tiene un poco más de 23 mil efectivos. La ciudad de Rosario hoy tiene veinte autos haciendo patrullajes preventivos. Y tiene que haber 200 patrulleros, ese es el número óptimo", graficó el ministro.

La reactivación de los pabellones alto perfil para narcos y sicarios tuvo como puntapié inicial un operativo especial que se desarrolló ayer a la madrugada en la UP N°11 de Piñero.