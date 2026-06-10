Más de 100 intendentes se reunieron en Santa Fe y trazaron un duro diagnóstico sobre el escenario económico

El encuentro se desarrolló en el marco de la Federación Argentina de Municipios. Participaron alcaldes y jefes comunales de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Temor por la situación de los pequeños productores rurales y la delegación de competencias.

Con duras críticas al Gobierno, más de 100 intendentes participaron este miércoles en la ciudad santafesina de Pérez de un Encuentro Federal convocado por la Federación Argentina de Municipios (FAM) , donde analizaron el impacto de la crisis económica y social en sus distritos y debatieron estrategias para afrontar las crecientes demandas locales ante la falta de respuestas del Gobierno nacional.

La actividad estuvo encabezada por el presidente de la FAM y alcalde de La Matanza, Fernando Espinoza , y contó con la participación de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario , además de jefes comunales de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y representantes de distintas provincias argentinas.

Durante el encuentro, los mandatarios locales hablaron sobre el "deterioro de las condiciones económicas y sociales" en sus municipios. Según expresaron, son los gobiernos locales los que actualmente deben responder a las demandas derivadas de la emergencia alimentaria, la caída de la actividad productiva, el cierre de PyMEs, la pérdida de empleos y la creciente precarización laboral.

Uno de los temas que concentró mayor preocupación fue la situación de los pequeños productores rurales de Santa Fe. En ese marco, Espinoza advirtió sobre las dificultades que atraviesa el sector y aseguró que muchos productores se ven obligados a desprenderse de sus tierras por la falta de rentabilidad.

La situación de los pequeños productores rurales y de las universidades estuvieron en el eje del encuentro de la FAM.

"Es muy fuerte lo que está pasando con los pequeños productores acá en la provincia, están regalando sus campos porque no tienen rentabilidad", sostuvo el titular de la FAM. Los intendentes de la región señalaron además que los pequeños productores ya no pueden competir con los grandes grupos económicos vinculados al sector agroexportador y advirtieron que el escenario actual les recuerda a la crisis de 2001.

"Frente a un modelo que profundiza las desigualdades, retira al Estado y pregona una realidad artificial, proponemos generar más diálogo, participación y organización, para poner nuevamente en el centro al trabajo, la producción, la educación y la salud", afirmó Espinoza.

Otro de los ejes centrales de la jornada fue la situación financiera de las universidades públicas. Los participantes manifestaron preocupación por los conflictos presupuestarios que atraviesan las casas de estudio y destacaron el rol estratégico que cumplen para el desarrollo de las comunidades locales.

Además de los debates políticos e institucionales, el encuentro incluyó mesas de trabajo con concejales, jóvenes dirigentes, representantes sindicales, sociales, universitarios y referentes de distintos sectores de la sociedad civil. Entre los temas abordados figuraron infraestructura y obra pública, transporte y conectividad, autonomía municipal, federalismo y desarrollo regional.

Magario Espinoza Fernando Espinoza y Verónica Magario encabezaron el encuentro de intendentes.

En el cierre del encuentro, Espinoza llamó a construir una alternativa política basada en el diálogo y la cercanía con la ciudadanía. "La Argentina que viene se construye escuchando a cada ciudad, fortaleciendo las autonomías municipales, defendiendo el federalismo y promoviendo el desarrollo productivo de cada región", expresó.

También participaron integrantes de la mesa ejecutiva de la FAM, entre ellos Flor Destefanis, Pablo Grasso y Mauro Poletti. Asimismo, expusieron el exsecretario de Comercio Roberto Feletti y la secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi, quienes presentaron un diagnóstico sobre la situación económica, productiva y laboral del país. Entre los asistentes también estuvieron el ministro bonaerense Gabriel Katopodis, el intendente Andrés Watson, el diputado provincial Mariano Cascallares y el senador nacional Marcelo Lewandowski.