SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
28 de septiembre 2025 - 14:02

Selena Gomez y Benny Blanco: amor, música y una boda de ensueño en California

Con un vestido Ralph Lauren, la cantante contrajo matrimonio el sábado con el productor musical. Taylor Swift, Ed Sheeran y Paris Hilton entre los invitados.

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron en California en una ceremonia íntima y glamurosa.

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron en California en una ceremonia íntima y glamurosa.

La actriz y cantante Selena Gomez se casó con el productor musical Benny Blanco en una ceremonia íntima y glamurosa en California, rodeada de 170 invitados de la industria del espectáculo. La pareja compartió la noticia a través de redes sociales, donde la publicación de Gomez superó rápidamente los 10 millones de likes.

La celebración tuvo lugar en Hope Ranch, en el condado de Santa Bárbara, a unos 145 kilómetros de Los Ángeles. El vestido de la novia, firmado por Ralph Lauren, fue un diseño romántico en tono off white con cuello americano, falda al bies y una cola imponente. Blanco, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, acompañó con un elegante esmoquin.

Informate más
benny y selena

Invitados de lujo

Entre los asistentes destacaron la superestrella Taylor Swift, mejor amiga de Selena, el cantautor británico Ed Sheeran, la socialité Paris Hilton y colegas de la actriz de Only Murders in the Building, como Steve Martin y Martin Short. La ceremonia reunió a referentes de la música y la actuación en un mismo espacio.

Una relación consolidada

La relación entre Gomez, de 33 años, y Blanco, de 37, se hizo pública en diciembre de 2023. Tras un compromiso celebrado un año después, la pareja selló su amor con el casamiento. La publicación en Instagram incluyó la leyenda “9.27.25” junto a dos corazones blancos, mientras Blanco comentó: “Mi esposa en la vida real”.

Embed

Blanco fue un colaborador cercano de la carrera musical de Gomez, participando en la producción de éxitos como Same Old Love y Kill Em with Kindness. La boda fue, además de un acontecimiento personal, un reflejo del vínculo artístico y emocional que los une.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias