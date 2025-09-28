Selena Gomez y Benny Blanco: amor, música y una boda de ensueño en California







Con un vestido Ralph Lauren, la cantante contrajo matrimonio el sábado con el productor musical. Taylor Swift, Ed Sheeran y Paris Hilton entre los invitados.

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron en California en una ceremonia íntima y glamurosa.

La actriz y cantante Selena Gomez se casó con el productor musical Benny Blanco en una ceremonia íntima y glamurosa en California, rodeada de 170 invitados de la industria del espectáculo. La pareja compartió la noticia a través de redes sociales, donde la publicación de Gomez superó rápidamente los 10 millones de likes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La celebración tuvo lugar en Hope Ranch, en el condado de Santa Bárbara, a unos 145 kilómetros de Los Ángeles. El vestido de la novia, firmado por Ralph Lauren, fue un diseño romántico en tono off white con cuello americano, falda al bies y una cola imponente. Blanco, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, acompañó con un elegante esmoquin.

benny y selena

Invitados de lujo Entre los asistentes destacaron la superestrella Taylor Swift, mejor amiga de Selena, el cantautor británico Ed Sheeran, la socialité Paris Hilton y colegas de la actriz de Only Murders in the Building, como Steve Martin y Martin Short. La ceremonia reunió a referentes de la música y la actuación en un mismo espacio.

Una relación consolidada La relación entre Gomez, de 33 años, y Blanco, de 37, se hizo pública en diciembre de 2023. Tras un compromiso celebrado un año después, la pareja selló su amor con el casamiento. La publicación en Instagram incluyó la leyenda “9.27.25” junto a dos corazones blancos, mientras Blanco comentó: “Mi esposa en la vida real”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) Blanco fue un colaborador cercano de la carrera musical de Gomez, participando en la producción de éxitos como Same Old Love y Kill Em with Kindness. La boda fue, además de un acontecimiento personal, un reflejo del vínculo artístico y emocional que los une.