Sergio Berni retiró del servicio a 400 policías en la previa de una supuesta protesta de la Bonaerense

“Tras una auditoría interna se resolvió quitarles el arma y girar las primeras 400 y pico de desafectaciones provisorias que, en cuanto se confirmen, pasarán a ser definitivas”, le dijo a Ámbito un funcionario cercano al ministro Sergio Berni. Quien en relación a la convocatoria realizada de manera anónima para llevar adelante este jueves una protesta con base en Puerta 12, Mar del Plata y Pinamar aseguró: “Nosotros no recibimos ningún petitorio por dos motivos: la policía no puede presentar un petitorio porque no se le permite ningún tipo de agremiación y porque tampoco lo podríamos recibir ya que se trataría de una maniobra ilegal. Creemos que las publicaciones realizadas en esta línea están directamente relacionadas con que un sector se enteró de que estas sanciones comenzaron a correr”.