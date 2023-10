Tierra del Fuego encara renegociación de deuda, condicionada por garantía petrolera

El proceso de refinanciación de deudas provinciales bajo legislación extranjera que comenzó en 2020 dejó un cabo suelto: Tierra del Fuego. El gobernador Gustavo Melella no avanzó con la reestructuración del bono de u$s200 millones que había colocado su antecesora Rosana Bertone. Es que el título fueguino tiene una condición que dificulta las negociaciones: el pago de los cupones está garantizado por las regalías hidrocarburíferas. Es decir, los montos que tiene que recibir la provincia por la venta de gas y petróleo pasan a un fideicomiso por el cual cobran automáticamente los acreedores ante cada vencimiento. Un dolor de cabeza para Melella desde su asunción, ya que el interés es de 8,95% anual, más alto incluso que el de otros distritos que no pusieron garantías.

Esa seguridad en el cobro que tiene los acreedores llevó a que la propuesta no incluya quitas, como han logrado otros distritos, sino que la intención es prorrogar los pagos de capital para contar con ese dinero para la reactivación económica, y a cambio compensar a los bonistas con u$s3 dólares cada u$s100 a pagar con la amortización final, que se correría de 2027 a al 17 de enero de 2030 . En la provincia confirmaron a Ámbito que el saldo por pagar es de u$s98 millones de capital y u$s17,5 millones de intereses. Y el próximo cupón es de u$s2,2 millones en enero de 2024.

En 2022 el gobierno provincial buscó aval de Nación para voltear judicialmente esa cláusula. Sin embargo, esa alternativa no prosperó. Las otras provincias atadas a garantía hidrocarburíferas son Chubut, Neuquén y Salta , que lograron antes modificar condiciones con sus bonistas.

“Recordemos que el pago de esta deuda está garantizada con el 100% de las regalías hidrocarburíferas, con lo cual no pudimos disponerlas durante estos primeros cuatro años de gestión, lo que nos limitó significativamente en las recursos con que contamos para hacer frente a las diferentes líneas de acción que querían materializar los diferentes ministerios”. aseguró el funcionario de Melella.

Durante la gestión de Mauricio Macri, las provincias avanzaron mayormente con un riesgoso endeudamiento en dólares, en sintonía con el Estado nacional. Sin embargo, poco tiempo después terminaron con un ahogo financiero que las obligó a buscar refinanciación. Los otros doce distritos que habían surcado en ese camino, entonces bajo la atenta mirada de Martín Guzmán, habían logrado la reestructuración, con mayor o menor oxígeno. Cerró la ronda Buenos Aires en agosto de 2021 tras un año y medio de negociaciones.

El acuerdo de Kicillof fue clave por el volumen de la deuda: más de u$s7.000 millones. Un alivio de más de u$s4.000 millones hasta 2027. No solo para las arcas provinciales; también Nación respira por no tener que venderle dólares oficiales a las provincias que tienen que afrontar pagos. De hecho, la última polémica fue el límite a esa demanda, con la presentación judicial que el cordobés Juan Schiaretti realizó con éxito ante Nación para comprar dólares oficiales por el 100% de los vencimientos y no solo por el 40% como había anunciado en junio el Banco Central.

“Una de las principales propuestas es que durante 2024 se le continuarán pagando los intereses a los tenedores y los pagos de capital se volverán a activar a partir de 2025, este punto dejaría liberadas las regalías a partir de abril de 2024 como recursos disponibles. Estos años de gracia, sería compensado con la prórroga del vencimiento del bono en 2030”, dijo el gobierno fueguino a través de un comunicado.

Para que esta operatoria sea exitosa, la provincia deberá lograr que, al menos, el 75% de esos tenedores acceda a la nueva propuesta, con el deadline puesto el 27 de noviembre.