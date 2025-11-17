La provincia de Buenos Aires cerró la zafra 2025 de corvina rubia en el Río de la Plata

El Ministerio destacó que la zafra invernal concentra la mayor presión pesquera sobre el recurso dentro del área del Tratado del Río de la Plata.

El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense dispuso el cierre de la zafra 2025 de corvina rubia (Micropogonias furnieri) y especies acompañantes del variado costero en el sector del Río de la Plata comprendido entre su límite exterior y su límite interior. La decisión quedó formalizada en la Resolución 563/2025 , publicada este lunes en el Boletín Oficial provincial.

Según el texto oficial, que lleva la firma del ministro Javier Rodríguez , la medida se tomó tras un informe técnico de la Dirección de Actividades Pesqueras y Acuicultura , que analizó datos del Sistema Federal de Información de Pesca y Acuicultura (SiFIPA) y los Partes de Pesca Electrónicos (PPE) declarados durante todo 2025.

El análisis concluyó que, si bien la captura total declarada no superó las 21.000 toneladas establecidas para Argentina por la Resolución Conjunta 2/24 de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo y la Comisión Administradora del Río de la Plata, se recomienda disminuir el esfuerzo pesquero debido a un aumento en la proporción de captura de ejemplares juveniles detectado en los últimos relevamientos de tallas.

La Dirección Provincial de Pesca respaldó esa conclusión y propuso el cierre inmediato de la temporada.

La zafra 2025 había sido habilitada por la Resolución 190/2025 , con carácter “temporal, precautorio y adaptativo”, y se encontraba en funcionamiento desde el 6 de junio. Previamente, la Resolución 182/2025 había abierto el registro de solicitudes para permisos y autorizaciones de pesca fluvial.

La cartera agraria recordó que la Ley 11.477 faculta a la Autoridad de Aplicación a establecer vedas, cupos, zonas de reserva y condiciones de explotación, mientras que la Ley 15.477 designa al Ministerio de Desarrollo Agrario como órgano competente para regular la actividad pesquera en la provincia.

El Ministerio destacó que la zafra invernal concentra la mayor presión pesquera sobre el recurso dentro del área del Tratado del Río de la Plata y que, según estudios científicos mencionados en la resolución, el stock rioplatense de corvina rubia ingresa en su mayor período de desove durante el verano. Por ese motivo, el cierre permite reducir la presión pesquera en una etapa clave para la especie.

Desde cuándo rige y qué implica

El cierre rige a partir de la firma de la resolución, y alcanza a todas las embarcaciones con permisos y autorizaciones otorgados para la zafra 2025 en el área comprendida entre Punta Rasa (límite exterior del Río de la Plata) y las aguas interiores del mismo.

El Ministerio notificará a pescadores y permisionarios, y comunicará la medida a Prefectura Naval Argentina. El incumplimiento será sancionado según la Ley 11.477 y su decreto reglamentario 3237/95.