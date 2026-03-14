Tucumán sigue bajo alerta por lluvias, pero se espera una mejora gradual en los próximos días + Seguir en









El pronóstico anticipa tormentas durante el fin de semana pero con una tendencia a la estabilización hacia la próxima semana.

Las lluvias provocaron inundaciones en distintas localidades del sur tucumano, con La Madrid entre las zonas más afectadas.

La provincia de Tucumán continúa bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas luego del fuerte temporal que provocó inundaciones y obligó a evacuar a unas 15.000 personas en distintas localidades. La localidad de La Madrid, en el sur provincial, fue una de las más afectadas por el avance del agua.

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Las precipitaciones registraron hasta 170 milímetros en un solo día, provocando anegamientos generalizados. En algunos sectores el agua alcanzó entre 1,70 y 2 metros de altura, lo que obligó a numerosos vecinos a refugiarse en los techos de sus viviendas o trasladarse a zonas más altas.

Ante el avance del agua en La Madrid, las autoridades decidieron romper un tramo de la ruta para facilitar el drenaje natural y permitir que el caudal pudiera escurrir hacia áreas más bajas.

En paralelo, muchas familias permanecen instaladas a la vera de la Ruta 137, donde improvisaron refugios con gazebos, carpas y toldos mientras continúan los trabajos de asistencia y monitoreo en la zona.

Pronóstico para el fin de semana De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias y tormentas podrían continuar durante el fin de semana, aunque con una mejora gradual hacia el domingo.

Para este sábado se esperan tormentas de variada intensidad, con probabilidad de precipitaciones durante gran parte de la jornada y una temperatura máxima cercana a 26°C. El domingo 15, en tanto, comenzará con tormentas aisladas durante la mañana, pero se prevé que las condiciones mejoren hacia la tarde, con una temperatura máxima de 27°C y mínima de 18°C, lo que podría representar un primer alivio tras varios días de lluvias persistentes. smn Cómo sigue el clima en Tucumán. SMN Mejora progresiva desde la próxima semana Para el inicio de la semana próxima, el pronóstico anticipa un ascenso de las temperaturas, con máximas cercanas a los 30°C el lunes y alrededor de 29°C el martes. Si bien la humedad continuará elevada y todavía podrían registrarse lluvias aisladas, especialmente durante la tarde y la noche, el panorama indica una tendencia hacia condiciones más estables a partir del miércoles, cuando se espera una disminución de la nubosidad.

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