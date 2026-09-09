Vuelve la restricción de gas a la industria del NOA: citrícolas e ingenios operan al límite en plena zafra

La provisión se redujo al 50% desde el arranque de la semana debido a la ola de frío. La medida podría extenderse hasta la semana próxima. Hay empresas afectadas por la medida.

Las diez citrícolas que hay en Tucumán se encuentran en su punto más alto de procesamiento del limón.

Desde este último lunes 7 las industrias del NOA vuelven a convivir con un recorte del 50% en el suministro de gas natural, justo cuando citrícolas e ingenios azucareros atraviesan el tramo más intenso de su actividad estacional. La medida fue dispuesta por la distribuidora Naturgy NOA y alcanza a las empresas de Tucumán y de otras provincias de la región que operan bajo contratos interrumpibles, la modalidad que ofrece tarifas más bajas a cambio de aceptar cortes cuando el sistema se satura.

Según explicó la propia distribuidora, de acuerdo a una fuente consultada por Ámbito, la decisión responde a una baja de temperaturas que se espera se agudice en los próximos días , lo que obliga a priorizar el consumo residencial y de sectores considerados vulnerables, como hospitales y escuelas, en toda el área que Naturgy NOA abastece en la región. La compañía recordó además que se trata, para buena parte de los usuarios industriales, de un servicio contractualmente interrumpible porque quienes eligieron pagar menos durante el año saben que pueden quedarse sin gas -o con una fracción- cuando arrecia el frío.

No es la primera vez que ocurre. En julio, la ola de frío polar llevó a un corte total del suministro industrial en Tucumán y en el resto del NOA, que derivó en pérdidas para el sector y en el desecho de materia prima por parte de algunas citrícolas , que no pudieron sostener el proceso de secado de cáscara.

Aquella vez, según relataron directivos del sector, el precio del gas alternativo llegó a cuadruplicarse. La crisis se destrabó luego de que el gobernador Osvaldo Jaldo encabezara gestiones ante la Nación, que derivaron en un cupo especial de gas para la provincia y permitieron sostener la continuidad de las zafras citrícola y azucarera, aunque a un costo más elevado para las empresas.

Desde la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), su presidente Roberto Sánchez Loria , en diálogo con este medio, señaló que la restricción actual ya obligó a bajar el ritmo de molienda y a frenar parcialmente algunos procesos, como el secado de la cáscara, lo que podría impactar tanto en la mano de obra como en el cumplimiento de compromisos comerciales.

El dirigente advirtió que no hay certeza sobre cuándo se normalizará el suministro porque todo depende de la evolución del clima en el centro del país. No se descartó que la restricción se extienda durante la semana próxima.

Los 15 ingenios azucareros tucumanos se encuentran en su punto más alto de actividad.

Una mirada más moderada ofreció la Unión Industrial de Tucumán. Su presidente, Jorge Rocchia Ferro, en contacto con varios medios, sostuvo que el recorte del 50% todavía permite que las plantas sigan funcionando y que, hasta el momento, la entidad no recibió reclamos de empresas que hayan debido detener por completo su actividad. Según el dirigente, tanto la molienda de citrus como la de azúcar continúan en marcha, aunque reconoció que la situación está sujeta a cómo evolucionen las temperaturas.

Más allá de las diferencias de diagnóstico entre citrícolas e industriales, ambos sectores coinciden en que cuando el gas contractual no alcanza, las empresas quedan ante la disyuntiva de comprar el fluido a un costo sensiblemente mayor -ya sea a otros proveedores o a través de la cuenca norte- o detener procesos. Esa ecuación de costos adicionales es la que, según fuentes del sector, viene erosionando la rentabilidad de una campaña que ya arrastraba demoras por el exceso de lluvias.

La obra pendiente

El trasfondo estructural del problema remite a la obra inconclusa de reversión del Gasoducto Norte, inaugurada por el Gobierno a fines de 2024 con el objetivo de llevar gas de Vaca Muerta hacia las provincias del norte y reemplazar las importaciones desde Bolivia. A casi dos años de aquel acto la obra sigue sin completarse porque restan terminar las adecuaciones en cuatro plantas compresoras, lo que mantiene al sistema funcionando solo de manera parcial.

Legisladores del NOA han responsabilizado a la gestión de Javier Milei por la demora, al señalar que la paralización de esas obras obedece a una decisión política y no a razones técnicas, y remarcaron que la situación golpea de manera desigual a Jujuy, Salta, Tucumán y al resto de las provincias de la región en plena temporada de bajas temperaturas.

Desde la Unión Industrial de Tucumán, en tanto, se optó por poner el acento en las señales recibidas desde la Secretaría de Energía de la Nación, que anticipó una mayor disponibilidad de gas para toda la región a partir del año próximo, de la mano de la culminación de la reversión de las válvulas del sistema. Mientras esto no suceda industrias y agroindustrias de todo el NOA -15 ingenios azucareros y 10 citrícolas, solo en Tucumán- seguirán expuestas a que cada ola de frío se traduzca en menos gas y más costos.