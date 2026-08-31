Primer candidato confirmado en LLA: Milei pone a prueba relación con un dialoguista

Con ausencias notables de respaldo de la Casa Rosada, Lisandro Catalán, exministro del Interior y actual integrante del Directorio de YPF, despejó las dudas de que competirá para ser mandatario tucumano. El Gobierno dio tibios avales: necesita contener a Jaldo en previa de Presupuesto.

El abogado Lisandro Catalán formalizó su candidatura a gobernador de Tucumán para 2027, en un acto que se realizó en un hotel frente al Parque 9 de Julio ante unas 900 personas. El presidente de La Libertad Avanza en la provincia y exministro del Interior aprovechó la ocasión para presentar un boceto de su plan de gobierno "Punto de partida para la libertad de los tucumanos", con anuncios de reducción de impuestos, reforma del Estado, cambios en salud y educación, autonomía municipal y una reforma electoral que incluye la eliminación de los acoples y la incorporación de la Boleta Única de Papel.

Un dato que no pasó desapercibido fue que en los últimos actos de peso en Tucumán, LLA había elegido escenarios como el Club Villa Luján -con capacidad para una convocatoria más masiva y de impronta más partidaria-, como lo contó Ámbito , pero esta vez optó por un hotel. Una elección de escenario que, para parte de la lectura política local, anticipó que se quiso evitar el riesgo de no contar con capacidad para llenar un estadio de básquet.

Del acto participaron dirigentes del armado tucumano y algunos diputados nacionales, además de influencers libertarios afines al espacio, como Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón , pero sin presencias de peso político nacional. Ni Karina Milei, ni Martín Menem, ni Eduardo "Lule" Menem -los tres nombres que meses atrás habían estado codo a codo con Catalán en Tucumán, incluso reuniéndose con él para diagramar la estrategia electoral rumbo a 2027- participaron del mitin o enviaron algún tipo de respaldo significativo.

La ausencia llamó la atención porque Catalán es un hombre construido puertas adentro del "triángulo de hierro libertario" y porque semanas atrás trascendió que la Casa Rosada evaluaba darle "mayor volumen político" al lanzamiento, con la posibilidad de que Karina Milei viajara a la provincia, hasta sin descartar una eventual presencia del propio presidente Javier Milei. Nada de eso ocurrió. El resultado fue un acto de impronta más provincial que nacional, en contraste con la centralidad que la conducción libertaria le había dado, meses atrás, a otros desembarcos en Tucumán.

Con este acto, Catalán se convirtió, además, en el primer candidato a gobernador que LLA formaliza a nivel nacional de cara a 2027, un dato que el propio armado tucumano buscó capitalizar pero que se desinfló por el faltazo de referencias de Balcarce 50.

¡Lo mejor está por venir!

¡La Libertad Avanza!

VLLC pic.twitter.com/zdfMO4o76q — La Libertad Avanza Tucumán (@llatucoficial) August 31, 2026

Dos lecturas

Sobre las ausencias y por consultas de este medio, se desprenden dos hipótesis que circulan en los pasillos de la política tucumana. La primera lectura sostiene que el propio Lisandro Catalán decidió no esperar el desenlace de las conversaciones que la Casa Rosada mantiene con el PRO y con sectores de la UCR de cara a 2027. Bajo esta premisa, el miembro del Directorio de YPF prefirió instalar su candidatura como un hecho consumado, antes de que esas negociaciones nacionales terminaran empujando a otro nombre o que debiera someterse a una PASO.

La segunda lectura asevera que desde la Casa Rosada se decidió no darle mayor volumen político al acto por una doble razón. Por un lado, el Gobierno necesita los votos del bloque del gobernador Osvaldo Jaldo en el Congreso, y un espaldarazo demasiado visible podría tensionar el vínculo con el mandatario peronista antes de tiempo. Por otro, empieza a tomar forma la idea de que, de cara a 2027, La Libertad Avanza presentaría candidaturas "de baja intensidad" en provincias en donde mandan gobernadores dialoguistas, para no forzar una ruptura y sostener puentes de gobernabilidad. Un esquema que, según esta lectura, podría repetirse en Salta frente a Gustavo Sáenz.

Un activo con nombre y apellido

Hubo un respaldo que sí jugó a favor de Catalán y fue la presencia de Alejandro Molinuevo, intendente de Concepción y hermano de la diputada nacional libertaria Soledad Molinuevo, electa en octubre de 2025. Su acompañamiento no es un dato menor puertas adentro del armado en el sur tucumano, en donde LLA busca consolidar territorio propio.

Con Lisandro Catalán compartimos una misma convicción: Tucumán merece mucho más. Es tiempo de recuperar una provincia con trabajo, producción, oportunidades y futuro. Cada vez somos más los que creemos que el cambio es posible. #RecuperemosTucumán #Tucumán pic.twitter.com/TMw2iR5D7b — Alejandro Molinuevo (@CacoMolinuevo2) July 25, 2026

La foto, sin embargo, abre un frente de tensión hacia adelante porque pone en una encrucijada al dirigente radical Roberto Sánchez, exintendente de Concepción y exdiputado nacional, que tuvo al propio Molinuevo como parte de su gabinete cuando gobernaba el municipio. Sánchez, conocido también por su carrera como corredor de Turismo Nacional y quien goza de una buena imagen, aspiraría a recuperar la intendencia, de la mano del radicalismo, mientras que Molinuevo iría por la reelección con el sello de LLA. El resultado sería un choque directo entre dos dirigentes que supieron compartir gestión y que en 2027 podrían disputarse el mismo sillón desde veredas partidarias opuestas.

La sombra de Campero

A esas lecturas se le suma una tercera, que empieza a circular puertas adentro del propio espacio libertario en Tucumán. Dos fuentes de LLA provincial, consultadas por Ámbito, deslizaron que el propio armado de Catalán cometió un error de cálculo al no haber cerrado, en su momento, algún tipo de entendimiento con el diputado nacional Mariano Campero, el radical peluca que hoy conduce su partido Cambia Tucumán y de buena relación con la senadora nacional Patricia Bullrich.

Bienvenidos todos los tucumanos que quieren transformar la provincia.

Siempre es un gusto conversar con Patricia Bullrich. @PatoBullrich pic.twitter.com/7GAdgk9Rgr — Mariano Campero (@mariano_campero) August 12, 2026

La relación con Campero no es un dato menor porque fue desde su espacio, como lo contó este medio, que se impulsó la denuncia judicial que cuestiona el domicilio electoral de Catalán -también el del diputado nacional Federico Pelli, candidato libertario a intendente de Yerba Buena—, señalando que ninguno de los dos reside efectivamente en donde dicen residir para poder competir.

Esta pelea a cielo abierto con Campero no solo le sumó un frente judicial a Catalán, sino que también habría jugado en contra a la hora de conseguir un espaldarazo nacional más visible, porque si dirigentes del "triángulo de hierro" -empezando por Karina Milei- se hubieran mostrado en el lanzamiento, cualquier posibilidad de tender puentes con Campero habría quedado dinamitada. Y al Gobierno, sostienen estas fuentes, ese diálogo le resulta funcional, dado que el diputado forma parte del bloque de LLA en el Congreso y su voto es un activo que la Casa Rosada no está dispuesta a resignar por una foto de campaña provincial.