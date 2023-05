Votó Melella en Tierra del Fuego: "No creo en la grieta, es un negocio de pocos"

Enviado especial.- Aún era de noche cuando en Río Grande cuando el gobernador fueguino Gustavo Melella llegó a las 8.20 al Centro Polivalente de Arte para emitir su voto para estas elecciones en las que busca su reelección. "No creo en la grieta, es un negocio que le sirve a unos poco", dijo luego de depositar el sobre en la urna. "Esta es una elección provincial, después los fueguinos elegirán por el gobierno nacional" , afirmó además para provincializar la contienda.

"No hay en el país otra industria desarrollada como la tecnológica de Tierra del Fuego. No está en riesgo porque hay mucha inversión y será defendida por los fueguinos", expresó el mandatario al ser consultado por la continuidad de la ley de promoción industrial. "Tenemos la segunda cuenca gasífera del país, es hidrocarburos, energías renovables, economía del conocimiento. La provincia no es solo la industria tecnológica, agregó, e indicó que partía a "tomar mate y epserar los resultados para la tarde noche".