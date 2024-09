Yerba Mate: para los productores misioneros, es la peor zafra en 22 años

Petterson junto al productor de la zona centro Hugo Sand estuvieron semanas pasadas con sus tractores en Plaza de Mayo en reclamo de un mejor valor para la hoja verde y en contra de la desregulación yerbatera. “Vinimos de CABA con las manos vacías, no logramos que nos atienda ningún funcionario, sólo pudimos dejar nuestros reclamos en Casa Rosada”, dijo Petterson.

De su parte Sand anticipó: “Nosotros queremos convocar a todas las economías regionales a una jornada de protesta en Plaza de Mayo, porque no solo la yerbatera está muy mal sino también las demás. Volvimos a los 90 cuando la hoja verde no valía nada”.

La peor zafra

El 20 de diciembre de 2023, el DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei desreguló el INYM, suprimiendo sus facultades para definir precios, regular el mercado y decomisar yerba sin estampillas. Para los productores, desde entonces los precios de la hoja verde han caído en picada.

Jonas Peterson, manifestó que "se podría decir que esta es la peor zafra después de los últimos 22 años en cuanto a precios". De su parte Cristian Klingbeil, productor de la zona centro de Misiones, subrayó la importancia del INYM: "Seguimos peleando e intentaremos buscar los métodos para poder recuperar el INYM con todas sus funciones, una herramienta que es fundamental para el sector".

Menos del 50 %

Los productores yerbateros sostuvieron qué a mitad de año, el precio de la hoja verde había perdido el 50% de su valor.

Los métodos de pago varían entre 60 y 80 pesos el kilo en planta, 100 pesos de adelanto e indefinida fianza, o cheques con plazos de hasta 120 días. "Últimamente se está ofertando 60, 80 pesos por kilo de yerba en planta", explicó Klingbeil. Peterson agregó: "En algunos casos están pagando el servicio de cosecha y flete a los productores y el resto todavía no se sabe cuándo ni cuánto les van a pagar".

Las cooperativas también enfrentan dificultades. José Luis Semienchuk, de la cooperativa Las Tunas en la zona sur de Misiones dijo: "Hay mucha gente que está pidiendo para venir a la cooperativa por el tema del precio que se está pagando y no tenemos capacidad, no tenemos lugar, no tenemos plata". Según Semienchuk, la producción superó la capacidad de almacenamiento de la cooperativa, lo que podría llevarla a la quiebra.

Klingbeil dijo que el año fue favorable en términos de producción, pero se habla de sobreproducción. "La cosecha fue muy superior al consumo", indicó en declaraciones al sitio web Misiones on Line.

El productor de la zona centro, afirmó que la habilitación de importaciones con beneficios impositivos y financieros por parte del gobierno nacional marcó un quiebre en el precio de la yerba.

Estos productores afirman que esta situación se agrava con el aumento del precio del combustible, que pasó de 400 a más de 1000 pesos este año. La esperanza de los productores para la próxima zafra es mínima. "Estamos con muy poca esperanza y vemos que la lucha va a ser muy grande para recuperar todo lo que se perdió y todo el daño que nos está generando hoy el libre mercado y el DNU", afirmó Peterson.