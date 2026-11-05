Amnistía envió una carta a León XIV con reclamos por discapacidad, trabajo y libertad de expresión en la Argentina

La organización le envió una carta al Pontífice en la que expresó su preocupación por el impacto de las políticas del Gobierno sobre los sectores vulnerables. También planteó reclamos por el trabajo digno, la libertad de expresión, la discapacidad y los derechos de las mujeres y las personas migrantes.

Archivo. La carta de Amnistía fue publicada a días de la llegada de Léon XIV a la Argentina.

Amnistía Internacional Argentina le envió una carta abierta al papa León XIV, a tan solo 5 días de su llegada al país. En la misma, la organización le pidió que ponga a la defensa de los derechos humanos y la situación de los sectores más vulnerables en el centro de sus encuentros y discursos. El documento también apuntó contra las decisiones del Gobierno y advirtió sobre sus consecuencias económicas, sociales e institucionales.

La llegada del papa León XIV a la Argentina genera expectativas tanto en el Gobierno como en distintos sectores de la sociedad. El Pontífice arribará el próximo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el 11 , con una agenda que incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En Balcarce 50 siguen de cerca los posibles discursos del líder de la Iglesia Católica y, en particular, las referencias que pueda hacer a la situación económica y social. La preocupación oficial pasa por la posibilidad de que el Papa cuestione las consecuencias de las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei .

En ese sentido, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, descartó que el Pontífice vaya a intervenir en la política local. "De ninguna manera va a venir el Papa a hacer ningún comentario de la política local" , afirmó durante una entrevista con Radio Mitre. Además, consideró que la Iglesia se referirá a cuestiones propias de su misión, como la pobreza, la protección de los sectores vulnerables y la paz.

Desde Amnistía Internacional, en cambio, el planteo fue que León XIV aproveche su visita para pronunciarse sobre la realidad argentina . En su carta abierta, la organización le pidió que ponga en el centro del debate público la situación de los derechos humanos y las consecuencias de las políticas económicas y sociales.

La entidad reconoció los desafíos económicos que enfrenta el país y la necesidad de que las autoridades adopten medidas para superarlos. Sin embargo, advirtió que esas decisiones deben contemplar su impacto sobre la población. "Ninguna política económica puede desentenderse de sus consecuencias sobre los derechos humanos", reflejó la carta.

Amnistía también señaló que en los últimos años documentó decisiones gubernamentales que, según su evaluación, afectan el ejercicio de derechos fundamentales, debilitan los mecanismos de protección social y restringen los espacios de participación y disenso.

En el documento, la organización tomó como referencia distintos puntos de la agenda que desarrollará León XIV durante su estadía para plantear sus preocupaciones sobre la discapacidad, el trabajo, la libertad de expresión, las personas privadas de libertad y los derechos de mujeres, jóvenes, personas LGBTI+ y migrantes.

Los pedidos de Amnistía Internacional a León XIV

Uno de los puntos principales señalados por la organización es la situación de las personas con discapacidad, que se inscribe en la visita que realizará el Papa al Cottolengo Don Orione de Claypole. Amnistía advirtió sobre las dificultades de financiamiento de las instituciones, las demoras en los pagos estatales y las controversias en torno a la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Archivo. El Papa llegará en medio del debate por la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Según planteó el documento, ese escenario genera incertidumbre para miles de personas y sus familias. Además, recordó que la propia Conferencia Episcopal Argentina manifestó su preocupación por el tema: "Garantizar los derechos de las personas con discapacidad no constituye una concesión ni un acto de caridad: es una obligación del Estado", remarcó la entidad. También pidió asegurar los apoyos necesarios para que puedan desarrollar sus proyectos de vida "con autonomía, igualdad y dignidad".

Otro de los ejes de la carta está vinculado con el mundo del trabajo. Amnistía relacionó el encuentro que León XIV mantendrá con representantes de ese sector con el legado de León XIII y su encíclica Rerum Novarum, que reconoció la dignidad del trabajo, la importancia de un salario justo y el derecho de los trabajadores a organizarse.

Sobre la situación argentina, desde la organización advirtieron que tener empleo no siempre alcanza para salir de la pobreza y expresaron inquietud por los cambios en la legislación laboral. En particular, apuntaron sobre la desprotección frente al despido, las condiciones de trabajo, la negociación colectiva y el derecho de huelga.

La organización también hizo referencia a las personas mayores y a las dificultades para acceder a ingresos suficientes. En ese contexto, señaló que muchas participan de manifestaciones pacíficas para reclamar mejores condiciones de vida y que enfrentaron respuestas policiales desproporcionadas.

"Creemos que su palabra puede contribuir a recordar que el trabajo, la protección social y el derecho a reclamar pacíficamente son componentes fundamentales de una sociedad que reconoce la dignidad de todas las personas", detalló el documento.

En otro pasaje, Amnistía remarcó la necesidad de debatir sobre la situación de los jóvenes. En ese sentido, el texto apuntó a los obstáculos que enfrentan para estudiar, trabajar y construir un proyecto de vida, y mencionó la situación de las universidades públicas, las dificultades económicas y los desafíos vinculados con la salud mental.

A la vez, la organización manifestó preocupación por el clima de debate público y denunció ataques y hostigamiento contra periodistas, organizaciones sociales y personas que ejercen su derecho a manifestarse.

La entidad afirmó que documentó episodios de uso desproporcionado de la fuerza durante protestas pacíficas y cuestionó la expansión de herramientas estatales de vigilancia por sus posibles consecuencias sobre la privacidad, la libertad de expresión y la participación ciudadana.

Archivo. Amnistía apuntó contra la respuesta de las Fuerzas de Seguridad en las movilizaciones. X

En ese apartado, también hizo referencia al desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial. Si bien reconoció las oportunidades que ofrecen, reclamó que su utilización por parte del Estado esté sujeta a controles democráticos, transparencia y garantías para los derechos humanos.

"Las personas jóvenes deben poder expresarse, organizarse, disentir y participar en la construcción del futuro sin temor a represalias", remarcó el texto.

La visita del Papa a un establecimiento penitenciario, por otra parte, fue tomada como una oportunidad para plantear la situación de las personas privadas de libertad. Amnistía pidió atención permanente sobre las condiciones de detención, el acceso a la salud, la prevención de la violencia institucional y las posibilidades de reinserción social.

También manifestó preocupación por la reducción de la edad de imputabilidad penal y consideró necesario fortalecer las políticas de prevención, inclusión y protección integral de niños, niñas y adolescentes.

"Una sociedad comprometida con los derechos humanos debe garantizar justicia y seguridad sin renunciar a la protección de las personas, especialmente durante la infancia", señaló.

En el tramo final, Amnistía amplió sus planteos a sectores y problemáticas que no necesariamente forman parte de la agenda de actividades del Pontífice. Entre ellos, mencionó los recortes presupuestarios en políticas de prevención y atención de la violencia de género, el debilitamiento de la Educación Sexual Integral y de los programas de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia.

La organización también expresó preocupación por los discursos que estigmatizan a las personas LGBTI+ - en medio de la conmoción tras el violento ataque a mujeres trans ocurrido en Palermo - y por las restricciones al acceso a derechos de las personas migrantes.

Pocos días atrás, Argentina se vio conmocionada por un violento ataque a mujeres trans en Palermo.

"En todos estos casos, el principio debe ser el mismo: ninguna persona puede ser privada de sus derechos o tratada como menos digna por su género, orientación sexual, identidad, nacionalidad o situación social", afirmó.

En el cierre de la carta, Amnistía le pidió a León XIV que aproveche sus encuentros con las autoridades y la sociedad argentina para reclamar por la protección de los sectores vulnerables, el trabajo digno, la justicia social, la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica.

"Los derechos humanos no son un obstáculo para el desarrollo de un país. Son una condición indispensable para construir una sociedad democrática, justa y verdaderamente libre", concluyó la organización.