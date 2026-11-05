Caos aéreo en Europa por amenazas de bomba en decenas de vuelos obliga a evacuaciones y aterrizajes de emergencia

Los aeropuertos debieron activar sus protocolos de emergencia y en algunos casos los vuelos fueron escoltados por militares. Estos ataques coinciden con ciberataques registrados en supermercados del continente.

Los aeropuertos debieron activar sus protocolos de emergencia y en algunos casos los vuelos fueron escoltados por militares.

Luego de registrarse un caos aéreo en Europa por supuestas amenazas de bomba, ya son 25 los aviones que debieron aterrizar de emergencia. Los aeropuertos debieron activar sus protocolos de alerta, en algunos casos con vuelos escoltados por militares, mientras estas ofensivas coinciden con ciberataques en supermercados en los últimos días .

Como resultado de las amenazas, tres aviones se vieron obligados a aterrizar en aeropuertos de Bulgaria: dos, que provenían de Copenhague y Madrid, aterrizaron sin problemas en Sofía , mientras el tercero, procedente de Londres , fue desviado a Plovdiv , la segunda ciudad del país.

Otro vuelo, identificado de la compañía Aer Lingus , que viajaba entre Dublín y Roma fue desviado a la base militar aérea de Evreux, en Francia, indicó RTVE, mientras el gabinete del primer ministro francés Sébastien Lecornu aseguró que el avión aterrizó sin incidentes con 151 pasajeros y seis miembros de la tripulación. A su vez, luego de las tomarse las precauciones debidas, no encontraron nada sospechoso.

Por otro lado, la compañía polaca LOT comunicó que un vuelo de Varsovia a Bruselas aterrizó de manera segura en su destino tras un aviso de seguridad, sin encontrar objetos sospechoso a bordo. Por su parte, la Policía de República Checa anunció que cuatro aviones que se dirigían a Praga señalaron que recibieron amenazas .

Estos sucesos coinciden con ciberataques registrados en supermercados de varios países europeos, que provocaron millones de pérdidas. RTVE

Posibles explicaciones a estas amenazas

Estos sucesos coinciden con ciberataques registrados en supermercados de varios países europeos, que provocaron millones de euros en pérdidas y con una tentativa de ataque en línea a bancos de sangre en Francia, en el que los atacantes intentaron aumentar la temperatura para inutilizar las reservas.

Algunas de estas ofensivas pueden interrumpir y alterar las operaciones de los objetivos seleccionados, a la vez para observar cómo responden las aerolíneas, los aeropuertos y las autoridades nacionales, según explicó a Reuters el director de ciberseguridad aérea de la empresa Cyviation Eliran Almog.

"Diferentes servicios esenciales están experimentando interrupciones que conllevan costes económicos y pueden socavar la confianza pública", añadió el director mientras varios dirigentes de la Unión Europea culparon a Rusia e Irán por lo que califican de "ataques híbridos", mientras ambos países niegan las acusaciones.