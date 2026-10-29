Toyota presentó uno de los Papamóviles que utilizará León XIV durante su visita a la Argentina

La automotriz japonesa preparó dos unidades de fabricación nacional que acompañarán al Sumo Pontífice en sus recorridos por Buenos Aires y Córdoba. Una de ellas fue entregada formalmente a las autoridades eclesiásticas.

Toyota Argentina presentó oficialmente uno de los dos Papamóviles que serán utilizados por el papa León XIV durante su visita apostólica al país, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. Se trata de vehículos especialmente acondicionados para los desplazamientos del Pontífice en Buenos Aires y Córdoba.

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La ceremonia se desarrolló en las instalaciones del concesionario Kansai, donde representantes de la compañía exhibieron una de las unidades ante el Nuncio Apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach , quien participó del encuentro en representación de la Santa Sede.

La automotriz confirmó que adaptó y donó dos Toyota Hilux para las actividades previstas durante la visita papal. Mientras que una de las camionetas estará destinada a los recorridos por Buenos Aires, la segunda ya fue trasladada a Córdoba, donde permanecerá bajo custodia de Gendarmería Nacional hasta el momento de su utilización.

Ambos vehículos fueron desarrollados sobre la plataforma de la Toyota Hilux fabricada en la planta de Zárate , provincia de Buenos Aires, y recibieron modificaciones específicas para cumplir con las exigencias técnicas y de seguridad establecidas por el Vaticano .

La transformación de las camionetas requirió la participación de distintas empresas vinculadas con la cadena de producción y logística de Toyota en el país.

Los trabajos de adaptación estuvieron a cargo de Vallé Equipamientos, una firma especializada en carrozado y equipamiento vehicular que cuenta con 70 años de trayectoria, instalaciones en Córdoba y Buenos Aires y certificación de Toyota Motor Corporation de Japón.

Los trabajos de adaptación estuvieron a cargo de Vallé Equipamientos, una firma especializada en carrozado y equipamiento vehicular que cuenta con 70 años de trayectoria, instalaciones en Córdoba y Buenos Aires y certificación de Toyota Motor Corporation de Japón.

Por otra parte, Furlong, socio estratégico de la automotriz en materia logística, fue responsable del transporte de las unidades, siguiendo protocolos de seguridad y confidencialidad durante los traslados.

El concesionario Kansai también tuvo una participación destacada, ya que intervino en las gestiones con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina. Además, tendrá a su cargo tareas de apoyo logístico durante las actividades que se desarrollen en Buenos Aires.

Desde Toyota destacaron la importancia de que un vehículo producido en el país haya sido seleccionado para acompañar al máximo representante de la Iglesia católica durante su paso por la Argentina.

La Hilux se fabrica en Zárate desde 1997 y se convirtió en el vehículo con mayor volumen de producción acumulada de la historia de la industria automotriz nacional.

De esta manera, las dos unidades especialmente preparadas para León XIV también representarán una vidriera para la industria argentina, al combinar producción local, desarrollo de equipamiento especializado y participación de proveedores nacionales en un acontecimiento de proyección internacional.