"Me encomiendo a sus oraciones": el mensaje del papa León XIV en la previa del viaje a la Argentina + Agregar ámbito en









El Pontífice habló en una audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, donde pidió por la fe, la esperanza y la caridad. Allí mencionó su viaje a Uruguay, Argentina y Perú.

El Pontífice habló en una audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, donde mencionó su viaje a Uruguay, Argentina y Perú. Vatican News

El papa León XIV dedicó un mensaje al público en la previa de su viaje a la Argentina, estipulado para el próximo 8 de noviembre. “Me encomiendo a sus oraciones”, fue una de las frases con las que el Santo Padre le habló a los fieles argentinos, peruanos y uruguayos, mientras avanzan los preparativos para recibirlo.

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A medida que avanzan los últimos detalles para recibir al Santo Padre, la Conferencia Episcopal Argentina brindará una conferencia de prensa para compartir novedades sobre las actividades y celebraciones previstas durante la visita del papa León XIV al país. El encuentro será el jueves 5 de noviembre, a las 9, en la sede ubicada en Suipacha 1032, en la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por monseñor Marcelo Colombo y Raúl Pizarro.

"Me encomiendo a sus oraciones": el mensaje del papa León XIV en la previa del viaje a la Argentina El papa León XIV pidió este miércoles oraciones para su próxima visita a Uruguay, Argentina y Perú y deseó que este viaje fortalezca la fe, la esperanza y la caridad, en un mensaje durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.

“El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”, sostuvo el Papa en su saludo a los fieles de lengua española.

El papa León XIV deseó que este viaje fortalezca la fe, la esperanza y la caridad, en un mensaje durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. Al finalizar la audiencia, pidió que le acompañen con sus oraciones "para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero”. El Papa viajará a estos tres países del 6 al 17 de noviembre, una travesía exigente tras una operación para extirparle un tumor pulmonar.

En el que será el sexto viaje internacional de su pontificado, León XIV pronunciará 36 discursos, todos en español, el idioma que también utilizará en sus encuentros. El último Papa en visitar la Argentina fue Juan Pablo II, en 1982 y 1987, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Autorizan el derribo de aeronaves hostiles durante la visita de León XIV a la Argentina El Gobierno nacional autorizó el uso de la fuerza para derribar o destruir aeronaves de origen externo declaradas “hostiles” en los espacios aéreos de Buenos Aires y Córdoba durante la visita del papa León XIV al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La medida quedó plasmada en el Decreto 1334/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Diego César Santilli y el ministro de Defensa, Carlos Presti. La norma amplía las “Reglas de Protección Aeroespacial” aprobadas en 2016 para las zonas de operaciones restringidas TMA BAIRES y TMA CBA. En los fundamentos, el Ejecutivo recuerda que el Sumo Pontífice tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba y en Luján, eventos a los que concurrirán numerosas autoridades nacionales y extranjeras y que implicarán la congregación masiva de ciudadanos. Ese escenario, sostiene, obliga a tomar medidas especiales para proteger los intereses vitales que fija la Ley de Defensa Nacional.

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