Aníbal encabezó desembarco de más fuerzas federales en Rosario

En ese sentido, el ministro de Seguridad destacó la presencia de la UIF en Rosario como "fundamental" y llamó a "seguir la ruta del dinero para romper una roca que hace daño y por donde camina el tema más difícil", en referencia al financiamiento del narcotráfico. "Vinimos a llegar al hueso y cortar con todo lo que sea necesario. No nos vamos a detener un solo segundo. Este no es un acto político, es la vocación de quienes estamos gobernando", dijo Aníbal Fernández y agradeció la tarea de fiscales y jueces presentes en el acto. Y agregó: "Entiendo de las preocupaciones y necesidades del gobernador y del intendente y no vamos a detenernos hasta encontrar soluciones porque Rosario merece ser vivida".