La Argentina da un paso histórico en GNL: Southern Energy firma un acuerdo por 8 años con SEFE de Alemania

Es un acuerdo para la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL a partir de fines de 2027 a la compañía energética estatal de Alemania.

Southern Energy (SESA) , la empresa integrada por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG , selló un acuerdo estratégico con SEFE Securing Energy for Europe -la compañía energética estatal de Alemania- para la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años , a partir de fines de 2027. Se trata de la mayor operación de exportación de gas natural licuado desde Argentina , tanto por volumen como por duración del contrato, y marca un hito en el proceso del país para posicionarse como futuro proveedor global de gas.

El entendimiento, firmado como Heads of Agreement (HoA) , establece que el suministro comenzará una vez que entre en funcionamiento el Hilli Episeyo , el primero de los dos buques de licuefacción que SESA instalará en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro .

Ese buque puede producir 2,45 millones de toneladas de GNL por año, de las cuales SEFE ya aseguró más del 80%. Considerando la capacidad conjunta de las dos unidades flotantes, el volumen comprometido representa más del 30% del total del proyecto.

Si bien el valor final dependerá de la evolución de los precios internacionales, las exportaciones previstas podrían superar los u$s7.000 millones a lo largo de la vigencia del contrato.

Para la Argentina, representa una fuente sostenida de divisas y un paso clave para ampliar su rol dentro del mercado global del GNL, aprovechando el potencial de Vaca Muerta.

La firma del acuerdo estuvo encabezada por Rodolfo Freyre, Chairman de Southern Energy, y Frédéric Barnaud, Chief Commercial Officer de SEFE. Participaron también Marcos Bulgheroni (PAE), Santiago Martínez Tanoira (YPF), Horacio Turri (Pampa Energía), Martin Rueda (Harbour Energy) y Federico Petersen (Golar LNG).

Freyre destacó la trascendencia del anuncio: “Constituirá la primera venta a gran escala de LNG desde Argentina y representa un hito para el desarrollo futuro de las reservas de gas natural de Vaca Muerta. Estamos orgullosos de dar este primer paso con un jugador internacional como SEFE”.

Desde Alemania, Barnaud subrayó la importancia estratégica para Europa: “Este primer acuerdo de GNL de SEFE con un proveedor sudamericano contribuye a la diversificación geográfica de nuestra cartera y fortalece la seguridad energética de Europa. Nos complace acompañar a Argentina en su camino para convertirse en exportador mundial de GNL”.

El ejecutivo además remarcó que el acuerdo también permitirá continuar la experiencia operativa con el Hilli Episeyo, que será trasladado desde Camerún hacia la Patagonia argentina.

Quién es SEFE

SEFE (Securing Energy for Europe) es una de las principales compañías energéticas de la UE. Con 200 TWh anuales de ventas de gas y energía, abastece a 50.000 clientes -de pymes a grandes multinacionales- y opera a lo largo de toda la cadena de valor: producción, comercialización, transporte y almacenamiento.

Pertenece al Gobierno Federal de Alemania y es un actor clave en la seguridad energética del continente, además de invertir en transición energética e hidrógeno. Emplea a unas 2.000 personas en todo el mundo.

Un proyecto de u$s15.000 millones y ambición global

Southern Energy, creada para posicionar a la Argentina como nuevo jugador del mercado mundial del GNL, ya confirmó una inversión superior a los u$s15.000 millones para desarrollar el proyecto durante 20 años.

Las exportaciones previstas entre 2027 y 2035 superarán los u$s20.000 millones, consolidando al gas argentino como un recurso estratégico de largo plazo.

Además, el desarrollo generará 1.900 empleos directos e indirectos, en su mayoría locales, durante la fase de construcción y mantendrá una alta participación de proveedores nacionales durante la operación.

Días atrás, arribó al puerto de San Antonio Este el buque MV Billion Star, proveniente de Shanghái, China, con un cargamento de 10.000 toneladas de caños de acero -equivalentes a 2.209 unidades- destinados a la construcción del gasoducto del proyecto Argentina FLNG.

Desde el punto de vista logístico, la llegada del MV Billion Star al puerto rionegrino refuerza la integración entre los sectores energético, portuario y metalmecánico, con impacto en toda la cadena de valor local.

El movimiento de materiales, la contratación de servicios de estiba y transporte, y la participación de operarios especializados impulsarán empleo genuino y actividad económica durante los próximos meses.

Un puerto con proyección internacional

La descarga de caños de acero será la primera de varias operaciones programadas en el marco del proyecto, que incluirán nuevos embarques con componentes para la expansión del oleoducto y el gasoducto del GNL.

Cada etapa consolidará la infraestructura que permitirá transportar, procesar y exportar el gas neuquino, convirtiendo al puerto de San Antonio Este en un nodo clave de la red energética nacional.

Con la llegada del MV Billion Star, Río Negro levanta anclas hacia una nueva etapa de desarrollo, reafirmando su papel en la transformación del potencial energético argentino en una fuente sostenible de inversión, divisas y empleo.