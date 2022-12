“Argentina, 1985” competirá por los Globos de Oro

“Avatar: la forma del agua”, “Top Gun: Maverick” y “Elvis” fueron nominadas a Mejor película dramática en los Globos, cuya ceremonia regresará a la televisión tras un año de sanciones a raíz de un escándalo sobre diversidad y ética. La Asociación debió incluir miembros afroamericanos, que no los tenía, y negarse a aceptar viajes y otras gentilezas por parte de las productoras.

“The Banshees of Inisherin”, candidata a mejor película de comedia o musical, lideró las candidaturas con ocho nominaciones. También son candidatas la película semiautobiográfica de Steven Spielberg “The Fabelmans” y “Tar”, la historia ficcional de una directora de orquesta manipuladora, por el premio a la mejor película dramática. “Banshees”, una comedia negra sobre un hombre que intenta reparar una amistad, competirá con “Everything Everywhere All At Once”, “Babylon”, “Glass Onion: A Knives Out Mystery” y “Triangle Of Sadness”. Los Globos de Oro, tradicionalmente, fueron considerados un tubo de ensayo de los Oscar, aunque en años previos sus ganadores no siempre coincidían. En 2021 una investigación de Los Angeles Times indagó en las prácticas de la asociación. Tom Cruise devolvió sus estatuillas, y la cadena NBC, que llevaba mucho tiempo emitiéndolos, dejó de transmitirlos en 2022.

La cadena, propiedad de Comcast, aceptó volver a emitir los Globos en 2023 después de que la organización hizo reformas. Sin embargo, el conflicto en tiempos woke parece no cesar: ninguno de los candidatos a Mejor Director en cine es mujer.