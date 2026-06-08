Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta parte de la serie "Lupin" + Agregar ámbito en









Omar Sy repetirá su papel del caballero ladrón Assane Diop en la cuarta temporada.

Lupin vuelve en 2026.

Netflix ha revelado que Lupin Parte 4 se estrenará el próximo 23 de octubre. Omar Sy repetirá su papel del caballero ladrón Assane Diop en la cuarta temporada de la serie.

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Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine y Laïka Blanc-Francard completan el elenco de esta cuarta parte.

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De qué trata Lupin En la tercera parte, Assane (Sy) roba la Perla Negra, se gana el apoyo del público francés, finge su propia muerte y salva la vida de su madre, de quien está distanciada. Todo esto antes de darse cuenta de que la única manera de garantizar una vida tranquila y segura para su esposa, hijo, madre y mejor amigo es sacrificarse y entregarse a la policía. La tercera parte termina con Assane finalmente tras las rejas, pero ¿durará mucho?

Lupin se ha convertido en un éxito mundial para Netflix. La primera temporada se estrenó en enero de 2021 y fue la primera serie francesa en entrar en el Top 10 de Netflix en Estados Unidos. A nivel mundial, fue vista por más de 70 millones de hogares.

George Kay creó Lupin en colaboración con François Uzan, con la participación de Marie Roussin, Florent Meyer y Tigran Rosine. La serie se inspira libremente en el icónico personaje francés de Arsène Lupin, creado por Maurice Leblanc. Sy y Louis Leterrier son los showrunners. Lupin es una producción de Gaumont en colaboración con Carrousel Studios.

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