Atlético Tucumán y Platense empataron en el cierre de la tercera fecha de la Liga Profesional

Por su parte, Platense sumó su segundo punto en el torneo y quedó en la parte baja de la tabla, mientras que en la próxima jornada recibirá a Boca Juniors, el domingo 2 de junio a las 14:30 en el estadio Ciudad de Vicente López.

En el primer tiempo, el "Decano" fue más que el "Calamar" y tuvo las chances más claras de gol.

A los 24 minutos, el defensor Nicolás Romero anticipó a Sasha Marcich en la mitad de cancha y avanzó unos pasos para sacar un potente remate que rozó el travesaño del arco defendido por Juan Pablo Cozzani.

A los 35 minutos, tras un tiro de esquina desde la derecha, la pelota cayó en el primer palo donde Mateo Bajamich la desvió al segundo en donde Guillermo Acosta cabeceó desviado abajo del arco.

Ya en la segunda parte, a los 8 minutos, el partido cambió su rumbo con el penal que el árbitro Silvio Trucco sancionó por la infracción de Francisco Flores a Pellegrino entrando al área.

El mismo delantero español fue quién se hizo cargo de la pena máxima al patear cruzado, con la suerte de que el arquero Tomás Durso tocó la pelota, pero se le escurrió por debajo del cuerpo.

Diez minutos después, Platense sufrió la expulsión del defensor Marcich que vio la segunda tarjeta amarilla y, consecuentemente, la roja.

Desde su área, Agustín Lagos empezó una carrera con la pelota que fue intervenida por Marcich en la mitad de cancha y el árbitro Trucco le sacó la tarjeta roja.

Con el empuje de su gente, Atlético Tucumán empató el partido a los 37 minutos con el gol de Estigarribia, quien aprovechó un centro atrás de Juan Infante para rematar el balón a la red.

Esta es la síntesis del encuentro:

Liga Profesional de Fútbol 2024 - Tercera fecha.

Atlético Tucumán 1 - Platense 1.

Estadio: Monumental José Fierro, Tucumán.

Árbitro: Silvio Trucco.

VAR: Franco Acita.

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Agustín Lagos, Alexis Flores, Nicolás Romero, Juan Infante; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel, Mateo Bojanich.

DT: Facundo Sava.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Gastón Suso, Sasha Marcich; Leonel Picco; Ronaldo Martínez, Fernando Juárez, Iván Gómez, Lucas Ocampo; Mateo Pellegrino. DT: Sergio Gómez-Favio Orsi.

Goles en el segundo tiempo: 8m Pellegrino de penal (P); 37m Estigarribia (AT).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Justo Giani por Tesuri (AT) y Marcelo Estigarribia por Bajamich (AT); 21m Bautista Barros Schelotto por Pellegrino (P); 28m Lisandro Montenegro por Ocampo (P); 32m Nicolás Servetto por F.Flores (AT); 36m Tomás Castro Ponce por Lagos (AT); 41m Maximiliano Urruti por R.Martínez (P).

Incidencia en el segundo tiempo: 19m expulsado Marcich (P).

