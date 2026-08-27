El Peugeot 208 suma una nueva edición especial con motor turbo y más equipamiento + Agregar ámbito en









La marca francesa amplía su gama local con una variante que refuerza el diseño y el posicionamiento dentro del mercado.

El Peugeot 208 se renueva

El Peugeot 208 continúa ampliando su oferta en el mercado local y presenta una nueva variante dentro de su gama, pensada para reforzar su presencia en el competitivo segmento B. Con más de 280.000 unidades producidas en El Palomar, el modelo se mantiene como uno de los referentes del mercado argentino.

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El modelo sostiene su protagonismo en su categoría, donde se ubica entre los modelos más elegidos por los usuarios, consolidando una posición de liderazgo gracias a su evolución constante y a la incorporación de nuevas configuraciones.

Nuevo 208: motor turbo y mejoras en la performance La principal novedad de esta versión del Peugeot 208 es la incorporación de un motor turbo de 120 CV y 200 Nm de torque, asociado a una transmisión automática. Este conjunto mecánico permite una respuesta más eficiente, combinando agilidad urbana con mejores prestaciones en ruta.

El rendimiento del Peugeot 208 se ve optimizado por un sistema de gestión electrónica que mejora la entrega de potencia y el consumo, logrando una aceleración destacada dentro de su segmento.

Diseño específico y más tecnología a bordo Esta nueva edición del Peugeot 208 suma detalles exclusivos de diseño, con terminaciones diferenciadas tanto en el exterior como en el interior, además de un paquete de equipamiento ampliado.

Esta nueva edición del Peugeot 208 suma detalles exclusivos de diseño, con terminaciones diferenciadas tanto en el exterior como en el interior, además de un paquete de equipamiento ampliado. Entre los elementos incorporados se destacan cámara de retroceso, sensores de estacionamiento, cargador inalámbrico y acabados interiores oscurecidos, que refuerzan su impronta más deportiva. En cuanto al precio, el 208 Style T200 AM27 se ofrece por $40.800.000. Con esta actualización, el Peugeot 208 busca mantener su liderazgo dentro del segmento B, sumando una propuesta más completa en términos de tecnología, confort y diseño.