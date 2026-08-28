Ram develó la nueva Rampage Rebel Ignition con guiño para el mercado local + Agregar ámbito en









Con solo 400 ejemplares producidos, la camioneta compacta estrena diseño exclusivo, alto equipamiento y mayor rendimiento a la espera de un posible desembarco en el país.

La nueva RAM Rampage Rebel Ignition

Ram volvió a captar la atención del segmento con el lanzamiento de la pick up Rampage Rebel Ignition, una variante especial de tirada corta revelada formalmente en el Festival Interlagos de Brasil.

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Esta propuesta resalta por su estética diferenciada, nivel de equipamiento elevado y la clásica impronta deportiva de la marca, configuración que la posiciona como un modelo atractivo ante una eventual llegada al mercado argentino.

Detalles de diseño y confort interior La carrocería estrena la tonalidad Pacific Blue, combinada con molduras, techo, espejos y llantas de 17 pulgadas en color negro. Equipa neumáticos Pirelli Scorpion All Terrain Plus en medida 235/65 R17 y la tradicional barra antivuelco Rambar.

En el habitáculo, suma tapizados en cuero y gamuza con costuras en azul, asientos eléctricos con memoria y una placa con la numeración exclusiva del 1 al 400. La conectividad queda a cargo de un instrumental digital de 10,3 pulgadas y una central multimedia de 12,3 pulgadas.

En el apartado mecánico destaca el motor 2.0 Hurricane 4 Turbo (272 CV y 400 Nm), capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos y alcanzar 210 km/h. Como alternativa, ofrece el bloque turbodiésel 2.2 de 200 CV y 450 Nm. Ambas opciones acoplan una caja automática de nueve marchas con tracción 4x4.

La carrocería estrena la tonalidad Pacific Blue, combinada con molduras, techo, espejos y llantas de 17 pulgadas en color negro. Equipa neumáticos Pirelli Scorpion All Terrain Plus en medida 235/65 R17 y la tradicional barra antivuelco Rambar. En seguridad, incorpora un paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS de nivel 2+) con control de crucero adaptativo y frenado autónomo. Aunque su venta inició únicamente en el país vecino, la presencia previa de la gama Rampage en los concesionarios locales abre la posibilidad de que parte de esta serie limitada arribe en el futuro a la Argentina.