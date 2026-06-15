Autos 0km: cuáles son los modelos más baratos en junio y los cambios en la lista + Agregar ámbito en









Con valores más estables y una oferta cada vez más diversa, el ranking de los vehículos más baratos en la Argentina vuelve a mostrar modificaciones y confirma una tendencia: más competencia y nuevos jugadores en los segmentos de entrada.

Junio comenzó con cambios entre los vehículos 0km más económicos Depositphotos

En un escenario de desaceleración del mercado automotor, pero con una oferta más amplia que años anteriores, el listado de los vehículos 0km más accesibles de junio refleja un cambio de época. Las automotrices, frente a una demanda más cautelosa, comenzaron a priorizar estrategias comerciales que incluyen precios más contenidos, promociones y mayor financiación, en lugar de aumentos constantes.

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La mayor competencia, impulsada en gran parte por la llegada de nuevas marcas —especialmente de origen chino— y por una política de importaciones más flexible, está redefiniendo el mapa de los autos más económicos en el país.

El nuevo mapa de los autos más baratos El ranking de junio mantiene como líder al Renault Kwid, que continúa como el modelo más accesible del mercado sin modificaciones en su precio. Detrás aparece el JMEV Easy 3, un eléctrico que se consolida como una de las grandes novedades del segmento.

El listado completo de los 10 modelos más baratos del mercado argentino queda conformado de la siguiente manera:

Renault Kwid (naftero): $26.490.000 JMEV Easy 3: US$18.900 ($27.594.000) Hyundai HB20: $27.600.000 Fiat Mobi: $28.060.000 MG 3 (ICE): US$20.900 ($30.514.000) JAC Motors S2: US$20.900 ($30.514.000) Fiat Argo: $30.700.000 Peugeot 208: $31.460.000 Fiat Cronos: $31.600.000 Suzuki Swift Hybrid GLX: $31.974.000 Respecto al mes anterior, varios modelos mantuvieron sus valores sin cambios, lo que evidencia una estrategia de contención de precios por parte de las marcas. Entre ellos se destacan el Kwid, el HB20 y el Peugeot 208.

Más opciones, menos aumentos Entre las variaciones más relevantes, los modelos del grupo Stellantis mostraron ajustes moderados. El Fiat Argo, por ejemplo, tuvo un incremento cercano al 1,5%, mientras que el Fiat Mobi y el Fiat Cronos también registraron subas leves. cronos.png El Fiat Argo, por ejemplo, tuvo un incremento cercano al 1,5%, mientras que el Fiat Mobi y el Fiat Cronos también registraron subas leves. La principal novedad del mes es la incorporación del MG3 con motor a combustión, que se suma al ranking y refuerza la presencia de marcas asiáticas en el segmento de entrada. Un mercado en transformación El listado actual deja en evidencia una transformación estructural del mercado argentino. Donde antes predominaban exclusivamente hatchbacks regionales, hoy conviven autos eléctricos, híbridos y SUV compactos, muchos de ellos provenientes de China. Este fenómeno responde a varios factores: Nuevas políticas de importación

Mayor presencia de marcas internacionales

Estrategias comerciales más agresivas

Cambios en las preferencias de los consumidores En este contexto, las automotrices comenzaron a resignar margen de rentabilidad en favor de volumen y posicionamiento, mientras que los concesionarios apuestan a mejorar condiciones comerciales para sostener el ritmo de ventas. Para el consumidor, el resultado es claro: más opciones, mayor competencia y una oferta más diversa que la que existía apenas un año atrás. En un mercado en plena reconfiguración, elegir el auto más barato ya no es solo una cuestión de precio, sino también de tecnología, origen y propuesta de valor.