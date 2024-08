A partir de cuántos kilómetros puede tener problemas mecánicos el motor de un auto

Existen factores determinantes para no llevarse ninguna sorpresa al momento de efectuar la compra de un vehículo con varios años de uso. La clave para no sufrir las consecuencias.

Resulta clave hacer un seguimiento del kilometraje de los autos usados para no sufrir consecuencias a futuro

Por tal motivo, existen factores determinantes para no llevarse ninguna sorpresa al momento de efectuar la compra del vehículo, que permiten disfrutar de una larga durabilidad, o bien, achicar temprano el margen de error para no sufrir las consecuencias a futuro y no desembolsar una suma de dinero que provoque más de un dolor de cabeza.