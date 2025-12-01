Alerta en la industria automotriz: casi 90.000 autos híbridos deberán recibir una actualización obligatoria + Seguir en









Foto: Europa Press

La semana comenzó con un movimiento inesperado para quienes siguen la evolución de una reconocida marca china, actual líder en venta de vehículos eléctricos en todo el mundo, y con marcada presencia en la Argentina.

El organismo regulador chino ordenó a BYD aplicar una actualización integral de software en los híbridos enchufables Qin Plus DM-i, un programa que abarca 88.981 unidades producidas entre enero de 2021 y septiembre de 2023. Se trata de uno de los modelos más influyentes de la marca, clave en su crecimiento comercial durante los últimos años, por lo que la decisión generó una fuerte atención entre analistas e inversores.

byd fabrica autos china El organismo regulador chino ordenó a BYD aplicar una actualización integral de software en los híbridos enchufables Qin Plus DM-i, un programa que abarca 88.981 unidades producidas entre enero de 2021 y septiembre de 2023. La instrucción oficial surge luego de que una investigación detectara inconsistencias en la fabricación de los paquetes de baterías, fallas que pueden provocar una reducción en la entrega de potencia o, en situaciones más severas, impedir que el vehículo opere en modo 100% eléctrico. El contexto no es menor: en octubre, este sedán representó cerca del 20% de las ventas globales de BYD. El episodio llega, además, en un momento en que las marcas chinas compiten ferozmente por transmitir confiabilidad y robustez en sus desarrollos eléctricos e híbridos.

BYD anunció que desplegará una actualización remota para solucionar el problema Como respuesta, BYD anunció que desplegará una actualización remota (OTA) para corregir el software involucrado, monitoreará a distancia las unidades para identificar comportamientos anómalos y activará alertas en el tablero si se detecta algún inconveniente. En los casos necesarios, la firma reemplazará las baterías sin costo para los usuarios.

Aunque la estrategia apunta a contener el impacto y sostener la confianza del mercado, el caso podría abrir un nuevo debate entre los inversores sobre cómo la compañía gestiona la expansión acelerada, el control de calidad y la creciente dependencia del software en sus modelos de mayor volumen.