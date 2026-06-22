Se frenó y la tiró afuera: el penal que Lionel Messi erró ante Austria en el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El capitán de la Selección argentina falló el penal que tuvo el equipo de Scaloni apenas comenzó el duelo frente al equipo europeo.

Se frenó y la tiró afuera: el penal que erró Messi ante Austria al comienzo del partido

Lionel Messi tuvo la gran chance y estuvo a las puertas de poner en ventaja a la Selección argentina contra Austria. Sin embargo, tiró afuera el penal que el arbitro egipcio válido a través del VAR.

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El capitán argentino se frenó en su carrear y desvió su remate en el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo J del Mundial 2026, perdiendo una inmejorable ocasión de convertir en el único máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo y romper su empate con Miroslav Klose.

El penal que erró Messi ante Austria:

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A los 9', Messi falló el penal ante Austria. pic.twitter.com/J4UUB9sjGf — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026