Lionel Messi tuvo la gran chance y estuvo a las puertas de poner en ventaja a la Selección argentina contra Austria. Sin embargo, tiró afuera el penal que el arbitro egipcio válido a través del VAR.
22 de junio 2026 - 14:36
Se frenó y la tiró afuera: el penal que Lionel Messi erró ante Austria en el Mundial 2026
El capitán de la Selección argentina falló el penal que tuvo el equipo de Scaloni apenas comenzó el duelo frente al equipo europeo.
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El capitán argentino se frenó en su carrear y desvió su remate en el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo J del Mundial 2026, perdiendo una inmejorable ocasión de convertir en el único máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo y romper su empate con Miroslav Klose.
El penal que erró Messi ante Austria:
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