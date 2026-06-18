China activa un sistema de monitoreo para evaluar cómo la inteligencia artificial transforma el mercado laboral + Agregar ámbito en









Mientras impulsa el desarrollo de la inteligencia artificial como eje de su estrategia tecnológica, Pekín lanzará un sistema de seguimiento para medir cómo la tecnología afecta al empleo, desde la creación de nuevos puestos hasta la eventual desaparición de otros.

Archivo. China impulsa la IA, pero sigue de cerca el impacto sobre su mercado laboral de más de 750 millones de trabajadores.

En medio del auge por la inteligencia artificial, China anunció que monitoreará el efecto de la inteligencia artificial sobre su mercado laboral y anunció que realizará un seguimiento específico en un plan que se extenderá por los próximos cinco años. La medida forma parte de las nuevas directrices del Consejo de Estado para el plan quinquenal 2026-2030 y busca anticipar posibles riesgos derivados de la adopción masiva de esta tecnología en la economía.

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Según detalla el documento oficial, las autoridades chinas plantearon la necesidad de realizar "una investigación en profundidad para afrontar de forma proactiva el impacto sobre el empleo" de la IA. La iniciativa también contempla otros desafíos estructurales que enfrenta el país, como el envejecimiento de la población y los llamados "cambios en el entorno exterior", una expresión que Pekín suele utilizar para referirse a las tensiones geopolíticas, especialmente con Estados Unidos.

En medio del auge por la IA, China pone el foco sobre el empleo Como parte de esa estrategia, las autoridades buscan fortalecer los mecanismos de monitoreo y alerta sobre el mercado laboral mediante un sistema capaz de detectar riesgos en regiones, sectores productivos, empresas, grupos demográficos o períodos considerados críticos. En ese marco, el Gobierno la herramienta para reflejar este impacto estará apoyada en encuestas y sistemas de seguimiento permanentes.

Xi Jinping La medida forma parte de las nuevas directrices del Consejo de Estado para el plan quinquenal 2026-2030. La iniciativa llega en un contexto en el que crecen las preocupaciones globales sobre el potencial de la IA para reemplazar determinadas tareas y ocupaciones. Sin embargo, el objetivo de Pekín no se limita a medir una eventual destrucción de puestos de trabajo, sino que también apunta a identificar nuevas oportunidades laborales generadas por la tecnología, los cambios en los perfiles profesionales más demandados y el grado de incorporación de herramientas de IA dentro de los entornos de trabajo.

Al mismo tiempo, el plan oficial destaca el potencial de la inteligencia artificial como motor de crecimiento laboral. El texto promueve la exploración de nuevas formas de colaboración entre personas y sistemas automatizados, además de incorporar herramientas de IA en políticas públicas y servicios de empleo. "Emplearemos de forma activa los dividendos del desarrollo de la IA para garantizar el empleo y mejorar el sustento de la gente", señalaron las autoridades.

Para mejorar la calidad de los análisis, China prevé complementar las estadísticas tradicionales con fuentes alternativas de información basadas en macrodatos. Entre ellas figuran indicadores como el uso de pagos móviles y el consumo industrial de electricidad, que servirán para construir una imagen más precisa de la evolución del empleo. La cuestión del empleo tiene especial relevancia para el gobierno de Xi Jinping. La tasa oficial de desempleo urbano cerró mayo en 5,1%, dentro del objetivo máximo de 5,5% fijado para este año. En una economía con más de 767 millones de trabajadores, un deterioro significativo del mercado laboral podría convertirse en un factor de inestabilidad social y poner en tensión una de las principales fuentes de legitimidad del Partido Comunista: el crecimiento económico. Además, el anuncio se enmarca además en la fuerte apuesta de China por el desarrollo de la inteligencia artificial. El plan quinquenal aprobado en marzo ubica a la autosuficiencia tecnológica entre sus prioridades estratégicas, en un contexto de creciente competencia con Estados Unidos. Empresas como DeepSeek, ByteDance, Alibaba y Tencent aparecen como algunos de los principales protagonistas de esa carrera tecnológica.