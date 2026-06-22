SpaceSail, el rival chino de Starlink, busca expandirse y lanza una nueva ronda de financiación + Agregar ámbito en









Los fondos se destinarán a construcción de satélites, I+D y expansión. En el marco de la competencia global con SpaceX, la empresa china busca desplegar 15.000 satélites para 2030.

Financiamiento clave: SpaceSail, rival china de Starlink, inició una nueva ronda de financiación.

SpaceSail, la empresa china de satélites en órbita terrestre baja, considerada por ‌muchos como una competidora de Starlink, de Elon ‌Musk, ha puesto en marcha una nueva ronda de financiación, informó el lunes el medio estatal Securities Times.

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La nueva inversión de esta ronda de financiación representará una participación accionarial combinada de no más del 20%, según el informe. ‌

La empresa china tiene previsto incorporar a un máximo de tres nuevos inversores, y se espera que los accionistas actuales también participen en la ampliación de capital. Los fondos recaudados se destinarán principalmente a la construcción de la constelación de satélites, la investigación y el desarrollo ‌tecnológico, la expansión del mercado y los gastos operativos diarios, según el informe.

La empresa, que es respaldada por el Gobierno de Shanghái, tiene como objetivo desplegar hasta 15.000 satélites en órbita terrestre baja para 2030 y ha conseguido ‌contratos en el extranjero, en países como Brasil, para competir directamente con Starlink.

Cabe precisar que la nueva ronda de financiación de SpaceSail se ‌produce apenas unos días después de que SpaceX, propietaria de Starlink, completó la mayor salida a bolsa del mundo, recaudando 85.700 millones de dólares en su debut ‌en el mercado de valores.