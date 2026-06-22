EEUU e Irán fijan una hoja de ruta de 60 días tras cerrar su primera ronda de negociaciones con "avances alentadores" + Agregar ámbito en









Ambas delegaciones bilaterales mantuvieron un inicio de sesiones muy constructivo en la localidad suiza de Burgenstock, según confirmaron los gobiernos de Doha e Islamabad.

Mediadores reportan un arranque muy positivo entre EEUU e Irán.

Islamabad y Doha, los gobiernos mediadores en el diálogo entre Estados Unidos e Irán en la comuna suiza de Bürgenstock, informaron este lunes de madrugada que el debut de las conversaciones transcurrió en un clima favorable y con "avances alentadores".

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Tras el cierre del primer encuentro formal bajo el paraguas del Memorando de Entendimiento de Islamabad, los gobiernos de Pakistán y Qatar emitieron un comunicado conjunto para detallar los resultados. En la nota oficial, ambas capitales destacaron que la cumbre "se ha desarrollado en un ambiente positivo y constructivo" y que "se han logrado avances alentadores", poniendo como principal ejemplo "la creación de un mecanismo para futuras conversaciones técnicas".

Conforme al cronograma estipulado, el comité pactó una "hoja de ruta para alcanzar un acuerdo" en un plazo de dos meses, "sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas". El texto conjunto también detalla la puesta en marcha de "una línea de comunicación entre las partes" para este ciclo, una medida pensada para "evitar incidentes y malentendidos con el objetivo de garantizar el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz", un área clave dentro de las negociaciones.

eeuu iran EEUU e Irán crean una célula de conflicto por la guerra en Líbano.

Mediadores buscan el cese de operaciones en Líbano tras tensiones por mensajes de Trump La campaña militar israelí en Líbano, cuya suspensión fue exigida repetidamente por Teherán, es otro de los temas centrales. Para afrontarlo, Washington y Teherán pactaron crear "una célula de resolución de conflictos" en la que participarán ambos países junto a la República Libanesa, bajo el respaldo de los mediadores, con el fin de "asegurar el cumplimiento del cese de las operaciones militares".

El comunicado de los mediadores detalla que "las conversaciones técnicas continuarán durante el resto de la semana en el complejo turístico de Burgenstock para abordar todos los temas". Asimismo, las naciones facilitadoras prometieron que "seguirán esforzándose al máximo para garantizar que las negociaciones se desarrollen en un ambiente constructivo con el objetivo de alcanzar un acuerdo final", concluyendo con un agradecimiento a Estados Unidos e Irán por "su constante compromiso con la diplomacia y la resolución pacífica del conflicto". Este clima de optimismo choca con los reportes previos de la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní. Según fuentes cercanas al diálogo citadas por el medio, los negociadores de Teherán llegaron a retirarse de la mesa en respuesta a un polémico mensaje de Trump. No obstante, en las últimas horas se especuló con que el mandatario estadounidense habría moderado su retórica en redes para destrabar el encuentro y facilitar las negociaciones actuales.