Japón aplicará aranceles de hasta el 45% al acero importado desde China y Taiwán

Se trata de productos cómo bobinas, chapas y tiras de acero inoxidable laminadas en frío níquel. Se produce en el marco de una investigación antidumping iniciada tras solicitud de empresas japonesas que denuncian exportaciones a precios injustamente bajos.

Japón impondrá aranceles: se aplicarán hasta el 45% a productos de acero chinos y 21% a taiwaneses para combatir competencia desleal.

Japón impondrá aranceles contra la competencia desleal a ciertos productos de acero importados de China y Taiwán a partir del mes que viene , anunció este viernes el ministro de Comercio, Ryosei Akazawa.

Akazawa declaró que "los aranceles serán de hasta aproximadamente el 45% para los productos chinos y de hasta aproximadamente el 21% para los productos taiwaneses".

El gobierno japonés señala que "las bobinas, chapas y tiras de acero inoxidable laminadas en frío con níquel añadido" procedentes de China y Taiwán se exportan a Japón "a precios injustamente bajos".

En este sentido, la federación japonesa del hierro y el acero estima que las importaciones provenientes de China representan alrededor del 20% de los productos de acero que llegan a Japón, mientras que las de Taiwán suponen el 17%.

Cabe precisar que Corea del Sur es el principal exportador a Japón, con aproximadamente el 62%.

Investigación "antidumping"

El gobierno japonés había comunicado hace 45 días el comienzo de una investigación 'antidumping' contra varios productos de acero importados desde China, Corea del Sur y Taiwán, tras una solicitud de varias empresas japonesas para imponer aranceles a estos artículos.

"En principio, la investigación deberá completarse en el plazo de un año e incluirá brindar oportunidades a las partes interesadas para presentar pruebas, así como recopilar pruebas objetivas mediante investigaciones 'in situ' en las empresas", se había explicado en un comunicado del Ministerio de Finanzas japonés.

Según las compañías japonesas que presentaron la solicitud, varios productos de acero utilizados en industrias como la fabricación de vehículos o de materiales de construcción se importan por debajo del precio del mercado.

Vale señalar que cuatro compañías japonesas (Nippon Steel, JFE Steel, Kobe Steel y Nakayama Steel Works) presentaron en febrero de este año la solicitud de aranceles al Ministerio de Finanzas, argumentando que los bajos precios de los productos chinos, surcoreanos y taiwaneses les obligan a bajar sus propios precios, obligando a las compañías a mantener bajos márgenes de beneficio operativo.