Automotriz china con fuerte presencia en la Argentina rompe barreras de producción

La fábrica de Camaçari celebra un hito en Brasil, con un impacto directo en el mercado automotor de nuestro país y la región.

BYD continúa creciendo en América Latina

La planta de Camaçari, ubicada en Brasil, alcanzó una meta significativa al producir 10.000 vehículos en tiempo récord, pocos días después de la inauguración oficial del complejo industrial. Este logro, que marca un punto de inflexión en la expansión de BYD en América Latina, no solo refuerza su posición en el mercado brasileño, sino que también tiene implicancias importantes para la industria automotriz de la Argentina, al ser una de las claves de la estrategia de la empresa para consolidar su presencia en la región.

Con la capacidad de producir hasta 150.000 vehículos anuales en su primera fase y la ambición de alcanzar los 600.000 vehículos por año, el impacto de esta planta no se limita a Brasil. La empresa ha puesto el foco en un modelo de producción sostenible y accesible, cuyas tecnologías y procesos podrían extenderse pronto a otros mercados latinoamericanos, incluyendo a la Argentina, un país clave en la estrategia regional.

El éxito de la fábrica en Camaçari también se acompaña de una notable expansión en el empleo y la capacidad productiva. La incorporación de un segundo turno de producción a principios de noviembre, con la contratación de 120 nuevos empleados, pone de manifiesto el compromiso de la compañía no solo con la producción, sino también con el desarrollo económico local y la creación de puestos de trabajo en el sector industrial.

El crecimiento de BYD en Brasil En términos de ventas, la marca ha mostrado un crecimiento excepcional en Brasil, liderando el mercado de vehículos eléctricos con más de 100.000 unidades vendidas, consolidándose como el referente del sector de movilidad eléctrica. Esto también marca una tendencia que podría estar llegando al mercado argentino, con un cambio claro hacia la sostenibilidad y la innovación en el transporte.

Con más de 200 concesionarios en Brasil y una proyección de expansión a 250 en los próximos meses, la marca se prepara para dar un nuevo paso en la transformación del mercado automotor en América Latina, un cambio que promete revolucionar la industria automotriz, en particular en la Argentina, a medida que la región avanza hacia un futuro más sostenible y eficiente.