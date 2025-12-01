Mercedes-Benz Camiones y Buses: última unidad en la planta histórica en Virrey del Pino y mudanza a Zárate Por Leandro Gambetta + Seguir en









ttLa subsidiaria local de Daimler Truck, creada en diciembre de 2021, despide su histórica planta tras 74 años, con la última unidad producida antes de iniciar la mudanza al nuevo Centro Industrial, que demandó una inversión de u$s110 millones.

Mercedes-Benz Camiones y Buses está de festejo

eMercedes-Benz Camiones y Buses celebra hoy su cuarto aniversario como empresa independiente y filial local de Daimler Truck. El hito coincide con la producción de la última unidad en el histórico Centro Industrial Juan Manuel Fangio, en Virrey del Pino, y con el inicio de la transición hacia su nuevo Centro Industrial en Zárate, que comenzará a operar en 2026.

Durante más de 74 años, el Centro Industrial Juan Manuel Fangio fue el corazón de la producción de la marca en el país: allí se fabricó el primer camión Mercedes-Benz y se produjeron camiones y chasis de buses que recorrieron todo el territorio. Hoy, la compañía despide esa etapa e inicia una nueva con el traslado de sus operaciones a Zárate, una inversión total de u$s110 millones. En esta nueva planta se producirán inicialmente los modelos Accelo y Atego, los chasis de buses OH y OF, y la línea de repuestos REMAN.

Las nuevas instalaciones de Mercedes-Benz Camiones y Buses en Zárate Las instalaciones de Zárate fueron diseñadas para operar con mayor eficiencia y tecnología, y para ofrecer la flexibilidad necesaria que permita incorporar nuevos proyectos en el futuro. Además, su ubicación estratégica —cercana al puerto— potenciará la logística y las exportaciones. Desde fines de 2024, en este mismo predio ya funciona el Centro Logístico de Autopartes y Repuestos, que abastece a la red nacional de 45 puntos de atención. Este centro optimiza la distribución y reduce los tiempos de entrega, con servicios como “piezas urgentes”, disponibles para atención en el día o en un plazo de 48 horas.

MERCEDES-BENZ “Latinoamérica es una región estratégica para Daimler Truck y la evolución de nuestra operación en Argentina se integra a una visión más amplia para toda la región. Desde mi rol, este avance fortalece la capacidad de Daimler Truck de trabajar de manera alineada en cada mercado y de seguir impulsando iniciativas que coloquen a nuestros clientes en el centro. Nuestro propósito es común en toda la región: acompañar a todos los que mantienen el mundo en movimiento y consolidar una organización preparada para los desafíos futuros”, expresó Denis Güven, CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses para América Latina.

Por su parte, Raúl Barcesat, CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses, destacó: “Con el traslado de nuestras operaciones a Zárate, estamos escribiendo un nuevo capítulo en el futuro de Mercedes-Benz Camiones y Buses en Argentina. Este nuevo centro industrial nos permitirá producir con mayor eficiencia y tecnología. Nos guía nuestro propósito de acompañar a todos los que mantienen el mundo en movimiento. Nuestra ambición es construir la mejor empresa de camiones y buses y continuar liderando el mercado argentino”.

Estos hitos reafirman el compromiso de Mercedes-Benz Camiones y Buses con la innovación, la industria nacional y todos los que mantienen el país en movimiento.